"Vivila" saluta l'Estate in attesa del gran finale nel weekend di Sant'Onorato

In archivio anche la settima e ottava notte fondana firmata "Vivila". Tra vicoli, piazze, cortili, giardini e addirittura balconi del Centro Storico di Fondi, anche lo scorso fine settimana si sono dati appuntamento in tanti, su invito dell'Associazione Il Quadrato Fondi - APS che per il secondo anno consecutivo ha voluto dedicare le sue energie all'organizzazione di una Rassegna che, passo dopo passo, sta confermando il suo appeal e raccoglie riscontri molto positivi anche tra addetti ai lavori e operatori culturali.

La serata di Sabato 19 Settembre dedicata allo "Splendore" Ã¨ stata aperta da un'emozionante esibizione del trio "I Musicisti di Euterpe". Michela Barlone all'arpa, Cristian Quinto al flauto e Gianrico Mastrobattista al clarinetto, nel Cortile interno della Giudea che in questi giorni ospita la Mostra "Agrosfera" di Vincenzo Bucci e Simon De Falco, hanno proposto musiche di Di Marino, Barnes e Morricone: "Ogni brano racchiude una sfumatura diversa, per noi Ã¨ stata un'esperienza intima e travolgente che ci ha ricordato perchÃ© amiamo cosÃ¬ tanto la Musica".

In Piazza Emilio Rosati l'attore Andrea Rega ha portato un brano inedito in dialetto fondano dal titolo "Quatt' e cinq nov'" in cui riflette sul rapporto con la CittÃ di Fondi e su cosa significa essere fondani. Un intervento molto molto apprezzato dal pubblico, che ha riabbracciato il giovane artista che da ormai qualche anno vive e lavora a Firenze ma non ha mai spezzato il cordone ombelicale con la sua terra.

La terza tappa ci ha permesso di visitare il Laboratorio di Katia Gotnich, che ha illustrato le diverse tecniche di modellazione dell'argilla e al termine dell'incontro, dopo un cenno alla decorazione e alla smaltatura, ha omaggiato i presenti con un piccolo cadeaux personalizzabile da ciascuno: un pendente per collana o portachiavi, una spilla oppure un portaocchiali e chissÃ cos'altro ancora. Subito dopo il pubblico ha incontrato la Guida Turistica Marianna Lugova: il suo Ã¨ stato un approfondimento sui ritrovamenti di anfore a Fondi e nel comprensorio, con particolare attenzione alle loro caratteristiche e agli usi cui erano destinate.

"Roma nun fa la stupida stasera" di Lando Fiorini, "Pianoforte e voce" di Teresa de Sio, "Quello che le Donne non dicono" di Fiorella Mannoia. Questi i brani proposti da Sonia Mansillo alla voce e Lino Miceli al piano nella splendida cornice del balcone della Famiglia D'Ambrini sotto il campanile del Santuario della Madonna del Cielo, di fronte a centinaia di persone rapite dalla musica e dal luogo insolito. A seguire la pittrice Gabriella Zingale, sempre in Piazza della Repubblica, ha condiviso il personale percorso artistico e l'applicazione della sua tecnica pittorica dall'arte antica al moderno.

In chiusura di serata, in Largo Ippolito de Medici, il pittore Alessandro Benvenuti ha approfittato delle note di Anisley Delgado per presentare due cicli di lavori: le Driadi e le Forme, come simbolo di rinnovamento ed ascesi, rispettivamente. In omaggio a Vivila, come iniziativa di partecipazione e condivisione, ha anche presentato "Incanto", lavoro singolo ad olio su legno che verrÃ regalato in una "Caccia d'Arte" in occasione della festivitÃ di Sant'Onorato. La pianista Anisley Delgado ha salutato il pubblico, sotto le stelle, sulle note di Morricone e in particolare della colonna sonora di "Nuovo Cinema Paradiso".

Domenica 20 Settembre, invece, Ã¨ stata la "Grazia" a unire le performance e le esibizioni, con un filo conduttore che ha messo insieme undici artisti. Ad iniziare da Valentina Tuccinardi, Gianmarco Iacovelli e Diego De Bonis, che con voce, chitarre e tromba hanno aperto la passeggiata nel Centro Storico in Largo Elio Toaff. Il tema Ã¨ stato raccontato attraverso la musica, in un percorso che ha alternato introspezione e leggerezza. Con "La Canzone delle domande consuete" di Guccini Ã¨ stata creata un'atmosfera intima e raccolta, per riflettere sul viaggio dentro di sÃ©, sulla capacitÃ di sapersi porre delle domande e di accettare anche quelle che non trovano una risposta. Il percorso Ã¨ poi proseguito con "Una come te" di Cremonini, uno sguardo verso l'altro e verso una bellezza semplice e autentica, fatta anche di quei piccoli dettagli e quelle imperfezioni che rendono unica ogni persona.

La violinista Ilaria Schiavon, nel Cortile interno della Giudea, ha scelto di eseguire tre brani differenti: un breve estratto dalla "Meditation" di Thais, l'inconfondibile melodia di "C'era una volta il West" ed infine il tema tratto da "La leggenda del pianista sull'Oceano". Le note di questi tre capolavori fanno immaginare la grazia non solo come leggerezza o eleganza ma anche come un momento in cui il tempo sembra sospendersi e la bellezza ci fa sentire, per un attimo, parte di qualcosa piÃ¹ grande di noi.

All'ingresso del quartiere le opere di Giulia Pagano. Da qualche anno lontana da Fondi, la giovane pittrice ha scelto di tornare attraverso la propria arte. Un'artista che ha come cifra stilistica il caffÃ¨, utilizzato come pigmento per realizzare opere figurative su carta artigianale amalfitana. Una tecnica insolita, molto apprezzata dal pubblico. Sotto la Portella, la Guida Turistica Marianna Lugova ha sottolineato l'importanza del contributo di ognuno di noi nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, invitando il pubblico a riscoprire e apprezzare le bellezze e le ricchezze che la CittÃ di Fondi offre.

L'attore Andrea Rega, stavolta, si Ã¨ affacciato dal balcone di Piazza della Repubblica per un omaggio al dialetto fondano attraverso il testo "Quatt' e cinq nov'". Dieci minuti sono bastati a catalizzare l'attenzione, e il gradimento, di tutto il pubblico di Vivila ma anche dei concittadini che transitavano lungo Corso Appio Claudio e non hanno potuto fare a meno di fermarsi ad ascoltare Rega e la sua dichiarazione di amore conflittuale ma sincero per questa CittÃ . Subito dopo, a poche decine di metri, un angolo della Piazza si Ã¨ trasformato in una Galleria d'Arte con il pittore Alessandro Benvenuti che ha presentato vari lavori, tra Nature Morte e ritratti.

Un momento magico Ã¨ stato vissuto nel Cortile Fiore, aperto proprio per l'esibizione di un duo inedito, che non si era mai trovato a collaborare prima, e parliamo del violinista Carlo Recchia e del giornalista Simone Nardone. Recchia ha suonato "Gigue" dalla Partita III per violino solo di Johann Sebastian Bach, "Allemande" dalla Partita II per violino solo di Johann Sebastian Bach, per chiudere con la colonna sonora del celebre film "La vita Ã¨ bella". Accompagnato poi dalla melodia di "Aria" dalle Variazioni Goldberg di Bach si Ã¨ esibito anche Simone Nardone, che ha voluto ricordare i nove mesi in cui Alberto Moravia e la moglie Elsa Morante hanno vissuto, trovando riparo a Fondi, durante la guerra. Uno spaccato fatto di ricostruzioni e testimonianze dell'arrivo nella CittÃ della Piana nel Settembre di 83 anni fa, fino al ritorno in quelle quattro mura a Sant'Agata di Moravia avvenuto 45 anni dopo.

Alessandro Riccardi ha recitato, in Via Cavour, un monologo dal titolo "Grazia", riprendendo il titolo della serata. Un invito al pubblico a rallentare durante la passeggiata nel Centro Storico di Fondi per spostare progressivamente il fuoco da una grazia "grande" e monumentale a una grazia minuta e quotidiana, quella di chi apre una bottega senza certezza di Clienti, di chi cura uno spazio pubblico non suo, di chi difende un territorio pur sapendo di essere in minoranza. Un testo chiuso ribaltando la prospettiva consueta della visita turistica: non Ã¨ la CittÃ a dover essere grata ai visitatori, ma sono loro a doverle grazia, attraverso il modo in cui la abitano e la rispettano, dopo che le luci della serata si spengono.

"Vivila" ha chiuso cosÃ¬ le quattro date del mese di Settembre, ma la Rassegna proseguirÃ nelle giornate di VenerdÃ¬ 9, Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre. Circa 50 artisti, molti ancora non esibitisi in questa 2a Edizione, stanno giÃ scaldando i motori. Scopriremo altri luoghi magici, presenteremo progetti ambiziosi e inviteremo a riflettere sulle enormi potenzialitÃ del nostro Centro Storico. Siamo convinti che questa manifestazione possa stimolare le coscienze e aprire nuovi orizzonti di crescita e arricchimento culturale per questa CittÃ .

Per informazioni e prenotazioni si puÃ² scrivere a vivilafondi@gmail.com .