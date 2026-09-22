Giovedì 24, per il FONDIfilmFESTIVAL, Tony Notarberardino presenta “Rocco - L’immigrato”: Dal Neorealismo alla Grande Mela

Il fotografo di fama internazionale Tony Notarberardino sarà ospite del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXV per presentare in anteprima il suo documentario inedito “Rocco - L’immigrato” (2026), dedicato al padre Rocco, nativo di Fondi emigrato in Australia.

L’appuntamento è in programma giovedì 24 settembre alle ore 21.00 nel Complesso San Domenico a Fondi, all’interno del percorso “Dal Neorealismo alla Grande Mela”.

Nato a Melbourne da genitori italiani, Notarberardino ha ricevuto le sue prime influenze artistiche proprio dalla passione familiare per il cinema neorealista di Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Giuseppe De Santis, Luchino Visconti. Quelle immagini formative hanno plasmato un linguaggio visivo che ancora oggi distingue il suo lavoro di fotografo e regista.

Dopo il diploma al Melbourne College of Photography, si è imposto sulla scena internazionale collaborando con le più importanti riviste (tra cui Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, Interview Magazine, GQ). Ritrattista di spicco, ha fotografato personalità del cinema, della musica e della cultura contemporanea, tra cui Cate Blanchett, Grace Jones, Willem Dafoe, Heath Ledger, Debbie Harry e Russell Crowe. Parallelamente ha sviluppato un’intensa attività di regista e produttore di documentari, videoclip e cortometraggi.

Dal 1994 vive e lavora nello storico Chelsea Hotel di New York, dove ha realizzato il lungo progetto Chelsea Hotel Portraits, dedicato agli artisti e agli eccentrici che hanno abitato quel luogo leggendario, culminato nella mostra personale presentata a New York nel 2024.

Con “Rocco - L’immigrato” Notarberardino torna alle radici: un racconto intimo e documentario sul padre, partito da Fondi per cercare fortuna in Australia, e sul legame tra emigrazione, memoria e cinema. Un ponte ideale tra la provincia di Latina e la scena artistica internazionale, tra il neorealismo che ha formato il suo sguardo e la Grande Mela in cui ha costruito la propria carriera.

Nei giorni del festival, il chiostro del Complesso di San Domenico ospita inoltre una mostra fotografica con una selezione dei suoi lavori per le riviste internazionali e scatti dalla prima mostra personale newyorchese, allestita in collaborazione con FederFoto - Lazio Sud.

L’incontro del 24 settembre sarà seguito, sabato 26, da un secondo appuntamento con Tony e Valentina Notarberardino dedicato ai “Ritratti d’autore”.

Tutte le iniziative del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse sono a INGRESSO GRATUITO.

Il festival è patrocinato da Ministero del Turismo, Regione Lazio, Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio - Villa di Tiberio, Parco Archeologico della Villa di Tiberio e Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e Parco Regionale Riviera d’Ulisse, Comune di Fondi e Comune di Sperlonga. Main sponsor sono la Banca Popolare di Fondi, ICOEL e GIS - Grassi Industrial Services.

Il programma completo è consultabile sul sito www.assodesantis.com e gli aggiornamenti sulla rassegna sono pubblicati costantemente sulle pagine Instagram e Facebook dell’Associazione Giuseppe De Santis.