Un’azione di marketing ambientale alla Fontana della Volpe per scoraggiare gli inquinatori seriali

Guanti, sacchi e tanta voglia di restituire alla città un angolo amato da tutti: la Fontana della Volpe.

L’iniziativa, ideata dall’assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli, è subito piaciuta, oltre che al sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale, a tanti cittadini che domenica 20 settembre hanno aderito numerosi contribuendo a dare forma ad una significativa azione di marketing ambientale.

Tutti i rifiuti raccolti, anche con l’ausilio del Consorzio di Bonifica, sono infatti stati utilizzati per scrivere sul prato, a caratteri cubitali, un messaggio ben preciso: "Sono una fontana, non una discarica. Rispettami”.

Nelle prossime ore tutti i rifiuti utilizzati per la piccola grande impresa verranno conferiti in maniera differenziata.

La scritta fisica passerà quindi il testimone ad un reel il cui messaggio, proprio in queste ore, dopo aver totalizzato oltre 20mila view tra Facebook, Instagram e YouTube shorts, sta travalicando i confini cittadini per raccontare ad un pubblico ben più ampio l’importanza della cura e del rispetto dei luoghi pubblici.

Un ringraziamento speciale – commenta l’assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli - a chi si è sporcato le mani per rendere possibile questo gesto ma anche a chi si soffermerà a riflettere dopo aver visto il video e darà il suo contributo in termini di sensibilizzazione.

Grande apprezzamento è stato espresso dal sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale convinto che azioni di marketing ambientale come questa possano realmente contribuire ad alzare il senso civico nonché il livello di attenzione collettivo su fenomeni deplorevoli ma ancora troppo diffusi come l’abbandono di rifiuti.