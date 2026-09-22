Nasce A.S.CO.L.T.O., un nuovo spazio per il benessere e le relazioni dei giovani

Entra nella fase operativa A.S.CO.L.T.O. â€“ Azione Scolastica di COmpetenze socio-emotive e Lotta a Tutte le forme di OstilitÃ , il progetto promosso dallâ€™Associazione Planetario per il Sociale e lo Sviluppo Locale APS e finanziato nellâ€™ambito del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio.

Ieri mattina si Ã¨ svolto un primo incontro istituzionale e organizzativo alla presenza del Sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale, dellâ€™Assessore alle Politiche Giovanili Cristian Peppe, dellâ€™Assessore ai Servizi Sociali Sergio Di Manno e della prof.ssa Nicolina Bova, dirigente scolastica dellâ€™Istituto Comprensivo Don Milani di Fondi. Per lâ€™Associazione Planetario APS hanno partecipato la presidente Clarita Pucci e la dott.ssa Virginia Faiola, responsabile scientifica del progetto.

Lâ€™incontro ha rappresentato lâ€™occasione per illustrare nel dettaglio lâ€™impianto di A.S.CO.L.T.O., condividere le prime modalitÃ operative e avviare il coordinamento delle attivitÃ che, nei prossimi mesi, coinvolgeranno ragazzi, scuole, famiglie e realtÃ educative del territorio.

Il Sindaco Vincenzo Carnevale ha espresso apprezzamento per la proposta progettuale, sottolineando il valore di un intervento capace di mettere in rete istituzioni, scuola, famiglie e Terzo Settore attorno ai bisogni e al benessere delle nuove generazioni.

A.S.CO.L.T.O. nasce con lâ€™obiettivo di creare spazi riconoscibili e accessibili di ascolto, orientamento e sostegno, ma anche occasioni nelle quali ragazzi e ragazze possano sviluppare maggiore consapevolezza delle proprie emozioni, capacitÃ relazionali e strumenti per affrontare conflitti, pressioni sociali e forme di ostilitÃ , anche online.

Il progetto integra sportello di ascolto, interventi nelle classi, laboratori socio-emotivi ed espressivi, sport educativo, cittadinanza digitale, teatro, podcast, peer education e percorsi rivolti a docenti e famiglie.

La forza dellâ€™intervento risiede anche nella rete costituita sul territorio. Accanto a Planetario APS, soggetto proponente e responsabile della gestione complessiva, partecipano il Comune di Fondi, lâ€™Istituto Comprensivo Don Milani di Fondi, lâ€™Istituto Paritario San Francesco e il Centro Diurno per minori Magicabula. Scuole, istituzioni e realtÃ del territorio opereranno in maniera coordinata per accompagnare i giovani dentro e fuori dal contesto scolastico.

Il progetto, della durata prevista di nove mesi, coinvolgerÃ almeno 120 minori, prevalentemente tra gli 11 e i 17 anni, attraverso attivitÃ differenziate in relazione allâ€™etÃ e ai bisogni dei partecipanti.

Il Sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale, sottolinea:

Le politiche rivolte ai giovani non possono limitarsi a intervenire quando una difficoltÃ Ã¨ giÃ emersa. Dobbiamo creare condizioni perchÃ© ragazzi e famiglie sappiano di poter trovare interlocutori, attenzione e risposte. Il Comune sarÃ parte attiva di questo percorso, favorendo il raccordo tra le diverse realtÃ coinvolte.

La sfida sarÃ trasformare quanto progettato in una presenza concreta e riconoscibile nella quotidianitÃ dei ragazzi â€“ commenta Clarita Pucci, presidente dellâ€™Associazione Planetario APS â€“ Vogliamo lavorare con loro, non semplicemente per loro: ascoltarne i bisogni, coinvolgerli nelle attivitÃ e lasciare, al termine dei nove mesi, strumenti e relazioni che possano continuare a funzionare anche dopo la conclusione del progetto.

Lâ€™incontro ha segnato quindi lâ€™avvio di un percorso che nei prossimi mesi entrerÃ nelle scuole e nei luoghi frequentati dai giovani, con un obiettivo preciso: intercettare precocemente bisogni e fragilitÃ e costruire, attraverso ascolto, relazioni e partecipazione, strumenti concreti di prevenzione e benessere.