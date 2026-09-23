Venerdì 25 Marco Spagnoli, Giacomo Scarpelli e Silvia Scola presentano “Riusciranno i nostri eroi - Il cinema di Age & Scarpelli”

Nell’ambito della XXV edizione del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse, venerdì 25 settembre alle ore 21.00 sarà proiettato il documentario “Riusciranno i nostri eroi - Il cinema di Age & Scarpelli” (2026) di Marco Spagnoli, alla presenza del regista, di Giacomo Scarpelli (figlio di Furio Scarpelli) e di Silvia Scola (figlia di Ettore Scola). L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti, senza prenotazione.

L’appuntamento completa e approfondisce l’omaggio a Age & Scarpelli e a Ettore Scola avviato sabato 19 settembre a Palazzo Caetani con il concerto “Age&Scarpelli Suite”, dedicato alle più belle musiche della Commedia all’italiana. Un percorso unitario che cade nel decennale della scomparsa di Ettore Scola (19 gennaio 2016) e rende omaggio a tre figure centrali della grande stagione del cinema italiano.

Il documentario di Marco Spagnoli, presentato in anteprima mondiale al Biografilm Festival 2026, ripercorre la carriera di Agenore Incrocci e Furio Scarpelli attraverso materiali d’archivio, documenti inediti e le testimonianze di chi li ha conosciuti e di registi e attori delle generazioni successive. Con oltre 120 sceneggiature e due candidature all’Oscar, Age & Scarpelli hanno collaborato con Monicelli, Risi, Comencini, Germi, Sergio Leone ed Ettore Scola, contribuendo in modo decisivo a inventare la Commedia all’italiana e a raccontare, tra ironia e amarezza, l’Italia del dopoguerra.

Tra i volti che appaiono nel film: Francesca Archibugi, Erri De Luca, Guido Lombardo, Valerio Mastandrea, Paolo Virzì, Paolo Genovese, Ricky Tognazzi e Marco Risi. Le interviste sono condotte da Stefano Fresi.

La presenza di Giacomo Scarpelli e Silvia Scola permette di restituire non solo la memoria professionale, ma anche il legame umano e familiare con due delle eredità più vive della scrittura e della regia cinematografica italiana. Un omaggio che unisce il concerto di colonne sonore del 19 settembre e la proiezione del documentario in un unico, significativo percorso di riscoperta.

Tutte le iniziative del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse sono a INGRESSO GRATUITO.

Il festival è patrocinato da Ministero del Turismo, Regione Lazio, Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio - Villa di Tiberio, Parco Archeologico della Villa di Tiberio e Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e Parco Regionale Riviera d’Ulisse, Comune di Fondi e Comune di Sperlonga. Main sponsor sono la Banca Popolare di Fondi, ICOEL e GIS - Grassi Industrial Services.

Il programma completo è consultabile sul sito www.assodesantis.com e gli aggiornamenti sulla rassegna sono pubblicati costantemente sulle pagine Instagram e Facebook dell’Associazione Giuseppe De Santis.