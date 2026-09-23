Domenica 27 torna “La Piazza si colora di amore” portando un’onda di colori e solidarietà

Torna a Fondi uno degli appuntamenti più emozionanti e partecipati dedicati alla solidarietà e al dono. Domenica 27 settembre 2026, per l'intera giornata dalle ore 10:00 alle ore 22:00, l’Anfiteatro di Piazza De Gasperi si trasformerà in una distesa multicolore d'amore e speranza in occasione della manifestazione promossa dall’Associazione Progetto Cuore O.D.V., guidata dalla Presidente Gabriella Capotosto, con il patrocinio del Comune di Fondi e la collaborazione dell’Associazione Pro Loco Fondi APS.

Sotto il significativo titolo “Manifestazione benefica”, l'iniziativa vedrà l'esposizione di migliaia di splendide coperte realizzate rigorosamente all’uncinetto e altri oggetti. Ogni coperta è il frutto del lavoro artigianale, della pazienza e della generosità di un’incredibile rete solidale che conta ben 15.000 "cuoricine" attive in tutta Italia.

In Piazza De Gasperi verrà mostrata solo una selezione delle migliaia di coperte confezionate durante l’anno, pronte per essere distribuite e donate a chi ne ha più bisogno in vista dell’arrivo della stagione invernale:

Negli ospedali e nei reparti pediatrici;

Ai senzatetto e alle persone fragili per strada;

Nelle residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture per anziani;

Ai bambini e alle famiglie in difficoltà, sia in Italia che all’estero.

Esprimendo grande commozione per la continuità di questo straordinario progetto, la Presidente dell’Associazione Progetto Cuore O.D.V., Gabriella Capotosto, ha dichiarato:

L’Anfiteatro di Piazza De Gasperi ancora una volta si colorerà grazie all’energia straordinaria delle nostre 15.000 'cuoricine' sparse in tutta Italia. Dietro ogni singola coperta lavorata all'uncinetto ci sono ore di dedizione, affetto e la volontà concreta di portare calore a chi sta affrontando un momento di sofferenza. Che si tratti di un lettino d'ospedale, di un anziano in una RSA, di un bambino o di chi non ha un tetto sopra la testa, le nostre coperte portano un messaggio chiaro: non siete soli. Invito tutti i cittadini a venire in piazza domenica per lasciarsi scaldare il cuore da questa grande onda di solidarietà.

L'iniziativa vede inoltre la vicinanza e il sostegno di importanti realtà del territorio, tra cui la Banca Popolare di Fondi, l’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e diverse attività commerciali locali.