Monte San Biagio: le note immortali di Vivaldi al "Festival delle Emozioni" con il concerto "Le 4 Stagioni"

Un appuntamento imperdibile tra grande musica classica, storia e valorizzazione del territorio. Sabato 26 settembre 2026, alle ore 20:30, la suggestiva cornice della Biblioteca Comunale Dario Lo Sordo di Monte San Biagio farà da scenario a una serata concerto di straordinario rilievo artistico: l'esecuzione integrale de "Le 4 Stagioni" di Antonio Vivaldi, inserita all'interno della programmazione de “Il Festival delle Emozioni”.

L'evento organizzato dall’associazione Ferruccio Busoni è realizzato grazie al contributo della Regione Lazio, del Comune di Monte San Biagio e della Pro Loco Monte San Biagio.

La serata si colloca nell'ambito delle celebrazioni ufficiali delle Giornate Europee del Patrimonio 2026 (European Heritage Days), promosse dal Ministero della Cultura, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea attorno al tema guida "Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare". In questo prestigioso contesto, l’iniziativa intende celebrare la ricchezza del patrimonio culturale immateriale e musicale italiano nello scenario unico del borgo.

A dare vita all'immortale capolavoro barocco sarà l’Orchestra da Camera "Città di Fondi", compagine di riconosciuto valore, affiancata dal talento virtuoso del violinista Matteo Cossu nel ruolo di solista. Sul podio condurrà l'esecuzione il M° Gabriele Pezone, guidando l'ensemble in un'interpretazione intensa ed emozionante attraverso i quadri sonori definiti da Vivaldi.

A esprimere grande soddisfazione per l'iniziativa è l'Assessore alla Cultura, Anna Maria Ferreri: <<Ospitare un capolavoro senza tempo come 'Le quattro stagioni' di Vivaldi all'interno delle Giornate Europee del Patrimonio rappresenta un motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra comunità. Questo appuntamento non è soltanto una serata di altissimo valore musicale, ma si inserisce appieno nello spirito della manifestazione europea, che ci invita a valorizzare e 'rinnovare' le nostre radici culturali. >>

L'iniziativa rappresenta un'occasione di grande richiamo per cittadini, appassionati di musica e visitatori, offrendo una serata d'eccellenza a Monte San Biagio con ingresso gratuito.