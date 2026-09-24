Sabato 26 Tony Notarberardino torna protagonista con “Ritratti d’autore” intervistato da Valentina Notarberardino

Sabato sera, al FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXV, si entra al Chelsea Hotel.

Il 26 settembre alle 21.00, nella Sala Carlo Lizzani del Complesso San Domenico, Tony Notarberardino torna protagonista con “Ritratti d’autore”, secondo appuntamento del suo percorso al festival. Ingresso gratuito.

Il fotografo e regista sarà intervistato da Valentina Notarberardino (i due non sono parenti). Insieme ripercorreranno il lungo progetto fotografico dedicato al Chelsea Hotel di New York e la pratica del ritratto che ha contraddistinto la carriera internazionale di Tony.

Durante la serata verranno proiettate gallerie fotografiche e il video “I ritratti del Chelsea Hotel. New York 1997-2014” (T. Notarberardino, 2018).

Il progetto Chelsea Hotel Portraits nacque in una mattina di settembre del 1997, quando Notarberardino, già residente da quattro anni nello storico edificio di West 23rd Street, decise di non lasciarsi sfuggire più nessun incontro. Con una fotocamera a banco ottico 8×10 e pellicola in bianco e nero di grande formato, realizzò oltre 500 ritratti di artisti, scrittori, musicisti, performer ed eccentrici che abitavano o transitavano dal Chelsea: da Dee Dee Ramone a Grace Jones, da Abel Ferrara ad Arthur C. Clarke e Sam Shepard, fino a figure meno note ma altrettanto significative della controcultura newyorchese. Tutti furono fotografati davanti alla stessa parete, isolati e restituiti nella loro presenza più autentica. Dopo la vendita dell’hotel nel 2011, Chelsea Hotel Portraits è rimasto una testimonianza definitiva di un momento irripetibile: l’ultimo rifugio bohémien di una New York in trasformazione.

Valentina Notarberardino accompagnerà il pubblico in questo racconto, intrecciando lo sguardo del fotografo con la riflessione sul ritratto, sulla memoria e sulla trasmissione delle immagini. Dopo le esperienze in Bompiani e Fanucci, dal 2009 al 2023 Valentina ha diretto la comunicazione e l’ufficio stampa di Contrasto; dal 2023 è libera professionista al fianco di autori, fotografi, artisti, fondazioni e istituzioni culturali. Collabora con Snaporaz, Il Sole 24 Ore - Domenica e AGRpress, e tiene lezioni al Master in Editoria, Giornalismo e Management Culturale della Sapienza Università di Roma.

L’incontro completa il percorso “Dal Neorealismo alla Grande Mela” avviato giovedì 24 settembre con la proiezione del documentario “Rocco - L’immigrato”.

Tutte le iniziative del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse sono a INGRESSO GRATUITO.

Il festival è patrocinato da Ministero del Turismo, Regione Lazio, Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio - Villa di Tiberio, Parco Archeologico della Villa di Tiberio e Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e Parco Regionale Riviera d’Ulisse, Comune di Fondi e Comune di Sperlonga. Main sponsor sono la Banca Popolare di Fondi, ICOEL e GIS - Grassi Industrial Services.

Il programma completo è consultabile sul sito www.assodesantis.com e gli aggiornamenti sulla rassegna sono pubblicati costantemente sulle pagine Instagram e Facebook dell’Associazione Giuseppe De Santis.