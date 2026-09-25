“Che Estate è stata?”: è tempo di bilanci ma anche di programmazione per il futuro

Da pochi giorni abbiamo salutato l’Estate. E come ogni anno questo è tempo di bilanci, di valutazioni, si tirano le somme, si riflette su com'è andata "la stagione" e su cosa e come si deve intervenire per migliorare in futuro. La nostra Città ha cercato di offrire il suo volto più bello, nonostante le difficoltà, Associazioni, operatori del settore turistico e commerciale hanno cercato di sopperire a carenze croniche. Come sempre, però, si può e si deve lavorare per crescere. È questo lo spirito che accompagna la nostra azione politica.

Nei prossimi giorni Fondi Vera chiederà un incontro alle Associazioni di categoria, perché crediamo sia fondamentale raccogliere le loro idee, i suggerimenti di chi opera sul territorio tutti i giorni, ma anche i "numeri", ovvero i dati registrati a Fondi da Giugno a Settembre, in termini di visitatori. In questa Città d'altronde si mangia bene, si può soggiornare spendendo meno di altre località, si gode di spettacoli naturali. A metà strada tra Roma e Napoli, con un potenziale immenso, è doveroso pensare in grande e porsi obiettivi ambiziosi. Ed il nostro Movimento di Partecipazione Politica vuole lavorare al suo raggiungimento.

Più che un bilancio bisognerebbe fare la tara sulla stagione estiva ormai conclusasi. Al di là delle mancanze di una vera e propria programmazione, dovuta probabilmente anche all’insediamento tardivo della nuova Amministrazione Comunale. Bisogna come sempre apprezzare lo sforzo, ancora più importante e vitale, delle tante Associazioni, dei Comitati, delle attività commerciali e di tutti quei Cittadini che hanno contribuito a riempire e colmare di qualità e di vita queste lacune. Da Cittadino questo è quello che mi rende sempre più orgoglioso, perché come sempre Fondi reagisce mostrando la parte più bella e vera. Ma questa parte deve essere assistita e valorizzata, perché arte, cultura e promozione sono elementi che vanno assolutamente coltivati e coadiuvati in ogni modo possibile, perché rappresentano una risorsa tangibile e strategica - dichiara Giuseppe Capotosto, Dirigente di Fondi Vera a guida del Gruppo di Lavoro Commercio.