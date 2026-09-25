Domenica 27 chiusura del FONDIfilmFESTIVAL con la consegna del Dolly d'Oro ad Alberto Palmiero

La XXV edizione del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse si conclude alle ore 21.00 di domenica 27 settembre con la consegna del prestigioso premio Dolly d’Oro Giuseppe De Santis 2026 all’esordiente Alberto Palmiero, regista e protagonista di “Tienimi presente” (2025), che sarà proiettato a seguire.

L’appuntamento è presso il Complesso di San Domenico - Sala Carlo Lizzani.

Il riconoscimento, che l’Associazione Giuseppe De Santis attribuisce ogni anno a un regista di opera prima o seconda capace di distinguersi per originalità e qualità artistica, guarda al futuro del cinema italiano. Palmiero, con il suo primo lungometraggio, ha già raccolto importanti consensi: Premio Miglior Opera Prima alla Festa del Cinema di Roma 2025, finalista ai David di Donatello 2026, candidato ai Nastri d’Argento 2026, Premio “Futura - Rendere possibile l’impossibile” al Giffoni Film Festival 2026 e Premio Miglior Opera Prima e Seconda Italiana al Magna Graecia Film Festival 2026.

In “Tienimi presente”, Alberto (interpretato dallo stesso Palmiero), giovane regista disilluso alla soglia dei trent’anni, è convinto che il cinema non abbia più nulla da offrirgli. Dopo anni passati a Roma tra progetti mai realizzati e produttori sfuggenti, decide di tornare nella sua città natale, in provincia. Qui ritrova i ritmi lenti della quotidianità, i volti familiari e un po’ della calma perduta. Ma quando anche gli amici cominciano a partire, riaffiorano i dubbi e i desideri messi da parte, e Alberto si trova davanti a un bivio: restare, ricominciare o trasformare questo frammento di vita in un racconto.

Scritto insieme a Davide De Rosa e prodotto da Kavac Film e Rai Cinema in collaborazione con Gianluca Arcopinto, il film spazia tra autofiction, malinconia e ironia leggera, restituendo con delicatezza le incertezze di una generazione e il legame con i luoghi d’origine.

Nel cast, oltre allo stesso Palmiero, compaiono Carlo Maria Palmiero, Elena Fattore, Gaia Nugnes, Francesco Di Grazia, Mino Capuano, e in un cameo Gianluca Arcopinto e Marco Bellocchio nei panni di sé stessi.

La serata di domenica 27 settembre chiude così una rassegna dedicata alla memoria, al lavoro, alle nuove voci e al dialogo tra generazioni del cinema italiano.

Tutte le iniziative del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse sono a INGRESSO GRATUITO.

Il festival è patrocinato da Ministero del Turismo, Regione Lazio, Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio - Villa di Tiberio, Parco Archeologico della Villa di Tiberio e Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e Parco Regionale Riviera d’Ulisse, Comune di Fondi e Comune di Sperlonga. Main sponsor sono la Banca Popolare di Fondi, ICOEL e GIS - Grassi Industrial Services.

Il programma completo è consultabile sul sito www.assodesantis.com e gli aggiornamenti sulla rassegna sono pubblicati costantemente sulle pagine Instagram e Facebook dell’Associazione Giuseppe De Santis.