Forza Italia Fondi: Claudio Fazzone segretario regionale. Una grande soddisfazione per tutta la comunitÃ  azzurra

Forza Italia CittÃ di Fondi esprime grande soddisfazione per lâ€™elezione per acclamazione del Senatore Claudio Fazzone a Segretario regionale di Forza Italia nel Lazio, avvenuta nel corso del primo Congresso regionale del partito.

Un risultato significativo per lâ€™intera comunitÃ azzurra del Lazio e particolarmente sentito a Fondi, presente al Congresso con una folta rappresentanza di iscritti, militanti e amministratori.

Lâ€™elezione di Claudio Fazzone rappresenta il riconoscimento di un percorso politico costruito negli anni attraverso il rapporto con i territori, lâ€™organizzazione del partito e il coinvolgimento della sua classe dirigente e dei suoi militanti.

Forza Italia Fondi câ€™Ã¨. E câ€™Ã¨ con una comunitÃ numerosa, radicata e partecipe, che continua a credere nel valore della militanza e nella capacitÃ della politica di costruire risposte partendo dalle cittÃ e dalle persone.

Il Congresso regionale segna lâ€™avvio di una nuova fase organizzativa per Forza Italia nel Lazio. Una fase nella quale il contributo dei territori e delle comunitÃ locali sarÃ determinante.

La partecipazione di tanti fondani rappresenta, in questo senso, un segnale importante: Fondi vuole continuare a dare il proprio contributo alla vita e alla crescita di Forza Italia, con la forza di una storia politica consolidata e con lo sguardo rivolto alle sfide future.

Al Senatore Claudio Fazzone rivolgiamo le piÃ¹ sincere congratulazioni e lâ€™augurio di buon lavoro per la responsabilitÃ che assume alla guida regionale del partito.

Da Fondi, una comunitÃ azzurra forte e presente.â€¨Avanti, insieme.