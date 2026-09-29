Nelle prossime settimane al via l’intervento di recupero sulla Porticus del Teatro Romano

Partirà nelle prossime settimane l’intervento di recupero e valorizzazione della “Porticus” del Teatro Romano di Terracina, il portico colonnato che metteva in comunicazione il Foro Emiliano con il Teatro.

L’opera ha ricevuto uno stanziamento straordinario di 400 mila euro da parte del Ministero della Cultura. I lavori, già appaltati, avranno una durata prevista di circa quattro mesi e consentiranno di intervenire su una parte significativa del complesso archeologico, proseguendo il percorso di recupero e valorizzazione del Teatro Romano.

Nella giornata di ieri, il soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, Alessandro Betori, ha effettuato un sopralluogo nell’area insieme al progettista dei lavori. Al sopralluogo erano presenti il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti, il Vicesindaco Claudio De Felice, l’Assessore alla Cultura Alessandra Feudi e il Presidente della Fondazione Città di Terracina Francesco Di Mario.

L’intervento sulla Porticus rappresenta un nuovo tassello di un più ampio programma di investimenti destinato al completamento e alla piena valorizzazione del Teatro Romano. A questo stanziamento si aggiungeranno infatti ulteriori risorse per complessivi 1 milione e 500 mila euro nei prossimi due anni, attraverso due ulteriori stanziamenti straordinari, rispettivamente di 1 milione di euro e 500 mila euro.

Le ulteriori risorse saranno destinate alla realizzazione degli interventi necessari per portare a termine le opere fondamentali e le rifiniture del Teatro Romano, con l’obiettivo di renderlo pienamente fruibile e sempre più centrale nel sistema culturale e turistico della città di Terracina.

Il recupero del Teatro Romano rappresenta un investimento importante sul patrimonio storico e culturale di Terracina. La partenza dei lavori sulla Porticus e le ulteriori risorse già previste ci permettono di guardare con concretezza al completamento di un percorso di recupero e valorizzazione. Il nostro obiettivo è restituire pienamente alla comunità e ai visitatori un luogo di straordinario valore, un importante punto di riferimento per la vita culturale e turistica non solo della nostra città ma di tutto il territorio - ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.