Il 2 ottobre cerimonia di inaugurazione dei lavori di restauro e messa in sicurezza del Duomo di San Pietro Apostolo

In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Sant'Onorato, Patrono di Fondi, venerdÃ¬ 2 ottobre 2026 alle ore 17:00 la Chiesa di San Pietro Apostolo ospiterÃ la cerimonia ufficiale di inaugurazione e rendimento di grazie per i lavori di restauro e messa in sicurezza dell'antico campanile e dell'insigne cattedrale. L'intervento monumentale Ã¨ stato eseguito e completato grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'evento vedrÃ la partecipazione delle principali autoritÃ religiose, civili e tecniche coinvolte nel progetto di recupero e tutela del patrimonio storico-artistico cittadino. La scaletta degli interventi previsti comprende:

S.E. Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta;

Vincenzo Carnevale, Sindaco di Fondi;

Alessandro Betori, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina;

Daniele Carfagna, Funzionario architetto della Soprintendenza;

Claudio Fazzone, Senatore della Repubblica;

Salvatore De Meo, Eurodeputato;

Rocco Ferri, Responsabile Unico del Procedimento;

Bonaventura Pianese, giÃ dirigente del Comune di Fondi;

Giorgio Maggi, Dirigente del Comune di Fondi;

Roberto Scalesse, Restauratore;

Claudio Spagnardi, Presidente del Consiglio Comunale di Fondi;

Don Gianni Cardillo, Parroco del Duomo di San Pietro Apostolo.

Nel corso del pomeriggio verranno illustrati nel dettaglio gli interventi architettonici e conservativi che hanno restituito piena sicurezza e splendore sia alla struttura della chiesa che allo storico campanile. A conclusione della presentazione delle opere, alle ore 19:00, si terrÃ la solenne Celebrazione Eucaristica.

La cittadinanza e i fedeli sono invitati a partecipare a questo fondamentale momento di festa e restituzione di uno dei luoghi simbolo dell'identitÃ e della devozione fondana.