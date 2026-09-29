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Il 2 ottobre cerimonia di inaugurazione dei lavori di restauro e messa in sicurezza del Duomo di San Pietro Apostolo

Comunicati Stampa
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In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Sant'Onorato, Patrono di Fondi, venerdÃ¬ 2 ottobre 2026 alle ore 17:00 la Chiesa di San Pietro Apostolo ospiterÃ  la cerimonia ufficiale di inaugurazione e rendimento di grazie per i lavori di restauro e messa in sicurezza dell'antico campanile e dell'insigne cattedrale. L'intervento monumentale Ã¨ stato eseguito e completato grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'evento vedrÃ  la partecipazione delle principali autoritÃ  religiose, civili e tecniche coinvolte nel progetto di recupero e tutela del patrimonio storico-artistico cittadino. La scaletta degli interventi previsti comprende:

  • S.E. Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta;
  • Vincenzo Carnevale, Sindaco di Fondi;
  • Alessandro Betori, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina;
  • Daniele Carfagna, Funzionario architetto della Soprintendenza;
  • Claudio Fazzone, Senatore della Repubblica;
  • Salvatore De Meo, Eurodeputato;
  • Rocco Ferri, Responsabile Unico del Procedimento;
  • Bonaventura Pianese, giÃ  dirigente del Comune di Fondi;
  • Giorgio Maggi, Dirigente del Comune di Fondi;
  • Roberto Scalesse, Restauratore;
  • Claudio Spagnardi, Presidente del Consiglio Comunale di Fondi;
  • Don Gianni Cardillo, Parroco del Duomo di San Pietro Apostolo.

Nel corso del pomeriggio verranno illustrati nel dettaglio gli interventi architettonici e conservativi che hanno restituito piena sicurezza e splendore sia alla struttura della chiesa che allo storico campanile. A conclusione della presentazione delle opere, alle ore 19:00, si terrÃ  la solenne Celebrazione Eucaristica.

La cittadinanza e i fedeli sono invitati a partecipare a questo fondamentale momento di festa e restituzione di uno dei luoghi simbolo dell'identitÃ  e della devozione fondana.

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