Dal 1 al 6 ottobre fede, spiritualità e riflessione nella festa del centenario del Transito di San Francesco d’Assisi

Dal giorno 1 al giorno 6 ottobre un ricco programma di celebrazioni presso la Chiesa del Convento dei Frati Minori e della Parrocchia di San Francesco d’Assisi.

Sabato 3 ottobre, giorno in cui ricorre l’ottavo centenario del Transito di San Francesco d’Assisi, alle ore 20.15, Liturgia commemorativa con canti francescani .

Domenica 4 ottobre, alle ore 19.00 la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta, e la tradizionale processione.

Lunedì 5 ottobre alle ore 20.00, un incontro dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e senso della vita

Si rinnova a Fondi l’appuntamento con la Festa di San Francesco d’Assisi, promossa dai frati Minori del locale Convento che animano pastoralmente la Parrocchia di San Francesco d’Assisi, con un programma che intreccia preghiera, celebrazioni liturgiche, tradizione e momenti di riflessione su tematiche che riguardano l’uomo e la società contemporanea.

L’edizione 2026 assume un significato particolarmente importante perché si inserisce nell’ottavo centenario del Transito di San Francesco, avvenuto “la sera di sabato 3 ottobre del 1226”. Un anniversario centenario che invita la comunità cristiana a riscoprire la figura del Poverello di Assisi, la sua testimonianza evangelica e il messaggio di fraternità, pace, semplicità e attenzione al creato che continua a parlare anche all’uomo del nostro tempo.

Il tema scelto, “San Francesco vive… a Fondi”, sottolinea proprio il legame tra la spiritualità francescana e la comunità cittadina di Fondi, una presenza, quella dei frati Minori che risale alla prima metà del 1200 e affonda le proprie radici nella storia religiosa e sociale della città e che continua a rappresentare un punto di riferimento per numerose generazioni.

Triduo di preparazione

Giovedì 1 ottobre, memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino.

ore 18.15: Preghiera della Corona francescana,

ore 19.00: Concelebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Allocco, neo presbitero della Diocesi di Aversa.

Venerdì 2 ottobre, memoria dei Santi Angeli Custodi.

ore 18.15: Preghiera della Corona francescana;

ore 19.00: Concelebrazione Eucaristia presieduta da fra Francesco Piccolo, parroco. Durante la celebrazione sarà nominato il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, che riceverà il mandato per il quadriennio 2026-2030. Un momento significativo, dunque, non soltanto dal punto di vista liturgico, ma anche per la vita della comunità e per il servizio pastorale.

Sabato 3 ottobre, memoria del Transito di San Francesco d’Assisi,

ore 18.15 : Corona francescana,

ore 18.45: Accoglienza di Fra Pietro Zauli, Frate Domenicano e delle Suore Domenicane della Fraternità di Fondi, a ricordo dell’incontro tra san Domenico e San Francesco

ore 19.00: Concelebrazione eucaristica presieduta dal rev. fra Pietro Zauli, OP.

ore 20.15: Commemorazione del Transito di San Francesco, presieduta da Fra Salvatore Vilardi, Padre Guardiano della fraternità, e animato con i canti francescani dal Gruppo Tabor.

La giornata di sabato 3 ottobre sarà dedicata in modo particolare al ricordo del momento conclusivo della vita terrena del Santo.

Domenica 4 ottobre, Solennità di San Francesco e festa nazionale

Il momento centrale dei festeggiamenti sarà domenica 4 ottobre, giorno della solennità di San Francesco d’Assisi.

La giornata inizierà con le celebrazioni eucaristiche delle ore 9.30 e delle ore 11.00. Alle ore 12.00 sarà pregata la Supplica alla Beata Vergine del Rosario di Pompei.

ore 18.15, Corona francescana,

ore 19.00: Solenne Concelebrazione eucaristica, presieduta Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta

Al termine della celebrazione avrà luogo la tradizionale processione di San Francesco, che attraverserà alcune delle strade del centro cittadino. Il percorso partirà dalla Parrocchia di San Francesco in piazza IV Novembre, per proseguire lungo via San Francesco, via A. Gramsci, via A. Rosso, via Ponte Musella, viale Regina Margherita, viale Vittorio Emanuele III, con conclusione nuovamente in piazza IV Novembre.

La processione rappresenterà anche quest’anno un momento di partecipazione popolare e di testimonianza pubblica della fede, accompagnando l’immagine del Santo attraverso le vie della città.

Lunedì 5 ottobre

ore 20.00: Conferenza di fra Josip Jazvic dal tema: “Come l’Intelligenza Artificiale potrebbe servire al senso della vita?”

Particolarmente interessante sarà l'appuntamento in programma con fra Josip Jazvic, membro del Collegio Internazionale Sant’Antonio di Roma che terrà una interessantissima conferenza sul rapporto tra l’intelligenza artificiale e il senso della vita, tema di grande attualità. Argomento che permette di collegare la spiritualità francescana alle grandi trasformazioni tecnologiche del nostro tempo. L’intelligenza artificiale sta infatti modificando il modo di lavorare, comunicare, apprendere e produrre conoscenza, ponendo al tempo stesso interrogativi etici e antropologici sul ruolo della persona, sulla libertà, sulla responsabilità e sul significato stesso del progresso. La riflessione proposta dai Frati Minori intende andare oltre gli aspetti esclusivamente tecnologici, interrogandosi su come gli strumenti dell’innovazione possano essere orientati al bene della persona e della comunità e, soprattutto, su quale debba rimanere il posto dell’uomo in una società sempre più condizionata dalla tecnologia.

Martedì 6 ottobre, Festa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, Suora Terziaria francescana:

ore 18.15: Preghiera della Corona francescana

ore 19.00: Solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da Fra Salvatore Vilardi.

Al termine è prevista una particolare benedizione dedicata alle donne in attesa, ai bambini che portano il nome di Santa Maria Francesca e ai bambini nati per intercessione della Santa. Un momento carico di significato, che richiama la tradizione di affidamento alla protezione e all’intercessione della Santa francescana.

Una festa che parla alla città

La festa di San Francesco 2026 si presenta, dunque, come un appuntamento che va oltre la dimensione strettamente celebrativa. Il programma propone, infatti, diversi momenti capaci di coinvolgere la comunità: dalla preghiera alla liturgia, dalla processione alla formazione, fino al confronto su una delle grandi questioni del presente, quella dell’intelligenza artificiale e del rapporto tra tecnologia e persona.

Nel centenario del Transito di San Francesco, il messaggio del Santo di Assisi torna così a interrogare la comunità: una testimonianza fondata sulla fraternità, sulla pace, sulla cura del creato, sulla prossimità agli ultimi e sulla centralità della persona.

È questo, in fondo, il significato del messaggio “San Francesco vive… a Fondi”: non soltanto il ricordo di una figura del passato, ma la possibilità di continuare a tradurre nel presente quei valori che hanno attraversato otto secoli di storia.

Tutti gli appuntamenti sono aperti alla partecipazione della comunità e dei fedeli.

I frati Minori