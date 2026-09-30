Il 14 Ottobre esce la raccolta poetica "Onde e Psiche", il secondo libro di Gianpiero Addessi

A Marzo dello scorso anno, in una Sala Lizzani stracolma, ha presentato al pubblico il suo primo libro, "Volti", e ora Gianpiero Addessi è già pronto per l'uscita di "Onde e Psiche". Una raccolta poetica che attraversa emozioni, memoria, amore, tempo, vita e morte. Un viaggio fatto di versi e immagini, dove la parola diventa strumento per esplorare l’animo umano, tra “maree d’inchiostro e versi”, passioni, inquietudini e riflessioni sull’esistenza.

Gianpiero Addessi è nato nel 2007 a Fondi (Latina) e coltiva fin dagli anni del Liceo Classico un profondo interesse per le materie umanistiche. La sua attività poetica ha già ricevuto importanti riconoscimenti: è stato finalista alla XVI e XVII Edizione del Festival della Poesia Federiciano, è presente nell’Enciclopedia dei Poeti Contemporanei 2025 e nel 2024 ha ricevuto un Premio al Concorso Poetico “Libero de Libero”.

L'autore fondano, giovane talento della Poesia Italiana, già distintosi nel panorama letterario, commenta emozionato:

Scrivere quest'opera è stata una sorpresa, anche per me. Non era nei miei programmi; c'era qualche scritto qua e là sparpagliato da mesi sulla scrivania, senza ancora una forma definita o un fine preciso. Sezionare l'opera, nei temi legati al cuore del mare, è stata immediatamente l'idea che più mi ha aiutato a creare un filo conduttore di tutto il lavoro, ispirato su questi presupposti, proprio dal mare e le sue sfumature. Ora vedere Onde e Psiche girare già tra le notizie mi crea una forma di consapevolezza concreta, avendo tenuto l'opera in grembo per diversi mesi.

Sentire un riscontro immediato e l'affetto di molte persone è ciò che sprona maggiormente la mia scrittura: l'entusiasmo di essere letti e la gioia di essere scoperti. Non vedo l'ora che la raccolta sia disponibile per tutti, e sono altrettanto entusiasta di presentarla nei prossimi mesi. Sarà una grande sorpresa per tutti - aggiunge l'autore.

"Onde e Psiche" fa parte della Collana ?????, pubblicato da PAV Edizioni, il cui Direttore Scientifico è Vinicio Salvatore Di Crescenzo, insieme a Clelia Moscariello, che ne è Editor. Già possibile preordinarne copia sul sito PAV Edizioni: entro il 14 Ottobre uno speciale 20% di sconto, inserendo il Codice ONDE2026, per tutti coloro che volessero scoprire i versi di Gianpiero Addessi (https://pavedizioni.it/prodotto/onde-e-psiche).