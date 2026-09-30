Il 6 ottobre torna “Aggiungiamo un posto a tavola”: la cena sociale a favore dei poveri della Comunità di Sant’Egidio

Prosegue la longeva collaborazione tra Comune di Fondi, MOF e Comunità di Sant’Egidio nel segno della solidarietà e dell’aiuto ai bisognosi.

Martedì 6 ottobre, in occasione della Festa di San Francesco, torna il tradizionale evento “Aggiungiamo un posto a tavola”, una cena speciale volta a ricavare fondi per la mensa dei poveri della Comunità di Sant’Egidio.

Una serata speciale presso la Trattoria de Gli Amici, al civico 6 di Piazza Sant’Egidio, nella Capitale, con ricette a cura di Enzo Simonelli del ristorante “MBLO” di Fondi, gli straordinari prodotti ortofrutticoli del Mof e il gran cuore di tanti cittadini di Fondi che ogni anno partecipano numerosi all’iniziativa solidale.

L’appuntamento del prossimo 6 ottobre a Roma – commenta il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale - rappresenta un momento di profonda condivisione e il rinnovo di un impegno che portiamo avanti con orgoglio. Il legame tra la Città di Fondi, il nostro Mercato Ortofrutticolo (MOF) e la Comunità di Sant’Egidio affonda le radici in una storia ormai lunghissima. Non stiamo parlando di una semplice collaborazione economica o di mera assistenza solidale: quello che si è consolidato nel tempo è un tessuto vivo di relazioni umane, sociali e di autentica fratellanza. La cena del 6 ottobre è l’esempio concreto di come l’eccellenza della nostra terra e del nostro comparto ortofrutticolo abbia saputo trasformarsi in uno straordinario strumento di sostegno per chi vive in condizioni di fragilità.