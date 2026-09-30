Il 6 ottobre torna “Aggiungiamo un posto a tavola”: la cena sociale a favore dei poveri della Comunità di Sant’Egidio

Prosegue la longeva collaborazione tra Comune di Fondi, MOF e Comunità di Sant’Egidio nel segno della solidarietà e dell’aiuto ai bisognosi.
Martedì 6 ottobre, in occasione della Festa di San Francesco, torna il tradizionale evento “Aggiungiamo un posto a tavola”, una cena speciale volta a ricavare fondi per la mensa dei poveri della Comunità di Sant’Egidio.
Una serata speciale presso la Trattoria de Gli Amici, al civico 6 di Piazza Sant’Egidio, nella Capitale, con ricette a cura di Enzo Simonelli del ristorante “MBLO” di Fondi, gli straordinari prodotti ortofrutticoli del Mof e il gran cuore di tanti cittadini di Fondi che ogni anno partecipano numerosi all’iniziativa solidale.
L’appuntamento del prossimo 6 ottobre a Roma – commenta il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale - rappresenta un momento di profonda condivisione e il rinnovo di un impegno che portiamo avanti con orgoglio. Il legame tra la Città di Fondi, il nostro Mercato Ortofrutticolo (MOF) e la Comunità di Sant’Egidio affonda le radici in una storia ormai lunghissima. Non stiamo parlando di una semplice collaborazione economica o di mera assistenza solidale: quello che si è consolidato nel tempo è un tessuto vivo di relazioni umane, sociali e di autentica fratellanza. La cena del 6 ottobre è l’esempio concreto di come l’eccellenza della nostra terra e del nostro comparto ortofrutticolo abbia saputo trasformarsi in uno straordinario strumento di sostegno per chi vive in condizioni di fragilità.
L’evento, patrocinato dal Comune di Fondi, gode del supporto di tanti imprenditori del territorio indicati in locandina.
Prenotazione obbligatoria al numero 3397088323, indirizzo mail aggiungiunpostoatavola25@gmail.com .