L'Ente Parco da il via al corso gratuito di fotografia naturalistica "Comunicare la Natura"

L'Ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi apre le iscrizioni al corso gratuito di fotografia naturalistica "Comunicare la Natura con la Fotografia Naturalistica", un'iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di natura e fotografia interessati ad approfondire tecniche di ripresa, osservazione ambientale e narrazione del territorio attraverso le immagini.

Il corso nasce nell'ambito del progetto "Comunicare la Natura", promosso dall'Ente Parco per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale delle aree protette gestite, attraverso strumenti di comunicazione innovativi e coinvolgenti. La fotografia naturalistica rappresenta infatti un mezzo privilegiato per osservare il paesaggio, raccontare la biodiversità e promuovere una fruizione consapevole e sostenibile dell'ambiente naturale.

L'iniziativa prevede un percorso formativo articolato in sette lezioni teoriche e tre uscite pratiche sul campo, durante le quali i partecipanti avranno l'opportunità di apprendere le principali tecniche della fotografia naturalistica, dall'utilizzo delle fotocamere e degli obiettivi alle impostazioni di scatto, fino alla fotografia di animali, paesaggi, flora e alle tecniche creative.

Le lezioni si svolgeranno presso Villa Cantarano, sede delle attività didattiche dell'Ente, mentre le escursioni fotografiche interesseranno alcune delle aree di maggior pregio naturalistico del Parco.

Il corso è gratuito, aperto a tutti a partire dai 18 anni di età e prevede un numero massimo di 12 partecipanti. Le candidature saranno accolte secondo l'ordine di arrivo delle domande protocollate.

Le attività prenderanno avvio sabato 10 ottobre 2026. Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura all'indirizzo e-mail parcoausoni@regione.lazio.it, indicando nell'oggetto la dicitura "Corso fotografia naturalistica", entro le ore 12.00 del 6 ottobre 2026.

Attraverso questo percorso, l'Ente Parco intende promuovere non soltanto competenze fotografiche, ma anche una maggiore sensibilità verso la conservazione della biodiversità, la lettura del paesaggio e la conoscenza degli ecosistemi che caratterizzano il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Per informazioni:

Ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi

Email: parcoausoni@regione.lazio.it - giulioielardi@tiscali.it .