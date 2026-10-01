Federico Paciotti da Sanremo al Castello Caetani: il 12 ottobre la cittÃ  sotto i riflettori nazionali con il nuovo videoclip di "My way"

Portare la voce del tenore e la musica crossover nei luoghi piÃ¹ suggestivi dâ€™Italia, trasformando il patrimonio culturale in parte integrante di un racconto musicale.

Ãˆ questa lâ€™idea del nuovo videoclip di Federico Paciotti, tenore e chitarrista crossover, girato al Castello Caetani di Fondi e dedicato alla sua rilettura di My Way, il celebre brano portato al successo da Frank Sinatra.

La musica incontra cosÃ¬ la storia, lâ€™architettura e i paesaggi italiani: la location non Ã¨ soltanto lo sfondo del videoclip, ma diventa protagonista di un progetto che unisce musica, immagini e valorizzazione del patrimonio culturale, con lâ€™obiettivo di raccontare unâ€™Italia da scoprire anche attraverso la forza della voce lirica contemporanea.

Il videoclip sarÃ presentato alla stampa lunedÃ¬ 12 ottobre alle ore 12:00, presso la sala conferenze del Castello Caetani. Incontro dedicato alla stampa ma aperto anche al pubblico.

Saranno presenti Federico Paciotti, tenore e chitarrista crossover nella cui carriera ha calcato per ben tre volte il palco di Sanremo, Vincenzo Carnevale, sindaco di Fondi, Cinzia Chiari, manager di Federico Paciotti e Giulia Rebecca Chiari, dance performer e protagonista del videoclip.

Sala conferenze â€“ Castello Caetani

Piazza Matteotti, Fondi (LT)

12 ottobre 2026, ore 12:00