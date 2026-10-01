Dal 9 all'11 ottobre "Vivila" sarÃ  una Festa di Arte e Cultura nel Centro Storico per Sant'Onorato

SarÃ un fine settimana di Festa, una Festa di Arte e Cultura nel Centro Storico della CittÃ di Fondi, per celebrare il Santo Patrono. L'Associazione Il Quadrato Fondi - APS lo farÃ attraverso le ultime tre tappe del lungo viaggio di "Vivila", la Rassegna che ha preso il via ad Agosto e si chiuderÃ dopo undici appuntamenti. VenerdÃ¬ 9, Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre, tra vicoli, piazze, cortili, giardini e addirittura balconi della vecchia Fondi si esibiranno oltre 50 artisti del territorio, con piÃ¹ di qualche ospite speciale a sorpresa.

"Vivila" proporrÃ un Programma ricco di esibizioni, performance artistiche, esposizioni pittoriche e fotografiche, letture e monologhi. Per l'occasione saranno in CittÃ anche diversi artisti che nel corso degli anni da Fondi sono andati a vivere altrove e torneranno appositamente per trascorrere tre serate magiche nella loro terra. Un momento di condivisione e ComunitÃ , che Ã¨ il senso piÃ¹ profondo dell'iniziativa. Farlo in un contesto particolarmente affascinante come quello del Centro Storico renderÃ tutto ancora piÃ¹ interessante e unico. E per questo ci auguriamo che siano in tanti a voler partecipare.

Antonella Spirito, Matteo De Filippi, Sandro Sposito, Antonietta Caporiccio, Laura Venditti, Gian Luca Campagna, Sonia Mansillo, Lino Miceli, Franco Mancini, Michele Palumbo, Manjola Kucana, Anna Cardogna, Mauro Bianchi, Anisley Delgado, Cinzia Carnevale, Gabriella Zingale, Micaela Magnano, Cristina Gattamorta, Roberta Cardinale, Roberta Recchia, Simone Nardone, Marianna Lugova, Giacomo Giannelli, Patrizio Iannarilli, Rosanna Leone, Shona Rye, Ilaria Schiavon, Emanuela Di Perna, Bob Matty, Silvia Iacozza e Igorsky. Sono solo alcuni degli artisti che hanno confermato la loro partecipazione.

VenerdÃ¬ 9 con Tradizione, Sabato 10 con IdentitÃ e Domenica 11 Ottobre con BontÃ si chiuderÃ una Rassegna che finora, in otto tappe, ha registrato centinaia di presenze. Una manifestazione che ha avuto il merito di creare una rete solida di collaborazioni tra gli artisti coinvolti, aprire luoghi sconosciuti e spalancare porte chiuse da troppo tempo, entrare nelle case e nei giardini e cortili di tanti residenti, tra i sostenitori piÃ¹ fervidi del Progetto. Un'idea di valorizzazione del Centro Storico che contribuisce a viverlo, a guardarlo con occhi diversi, a riqualificarlo attraverso opportunitÃ di produzione e diffusione culturale, per un pubblico variegato e intergenerazionale.

Per informazioni e prenotazioni si puÃ² scrivere a vivilafondi@gmail.com .