Il poeta fondano Mattia Antogiovanni tra le “Segnalazioni Speciali” della 50° Edizione “Premio Nazionale Minturnae – Ornella Valerio” 2026

L’autore fondano è tra le “Segnalazioni Speciali” della 50° Edizione 2026 “Premio Nazionale Minturnae – Ornella Valerio”: Poesia - Storia - Mondo Classico.

La raccolta di poesie “Fiore di loto”, con Prefazione di Leone D’Ambrosio: il poeta scruta, scandaglia il suo stato d’animo, fino a toccare il fondo…

“È frequente il passaggio da uno stato involutivo alla percezione di un chiarore leggero”, scrive Giuseppe Comparelli nella Postfazione, interpretando il verso: un modo che trasformi/in ali la malinconia…

L’opera è stata pubblicata nel 2025 dalle Arti Grafiche Kolbe di Fondi: storie vissute in età adolescenziale, scrive nella “Introduzione” Mattia, liceale dell’Istituto Gobetti di Fondi, Laurea in Scienze dei Diritti Giuridici, con una tesi su la “Questione di fine vita: commento all’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte Costituzionale”.

Pubblicista di cronaca del lavoro per il periodico online ”La Notizia della Sera” è Consulente del Lavoro, iscritto all’Ordine presso il Consiglio provinciale di Roma. Svolge attività libera con studio in Fondi, anche quale Conciliatore.

La lirica “Trastevere” inclusa tra le poesie “Fiore di Loto” ha avuto la “Menzione di Merito al 19° Concorso Nazionale di Poesia Inedita”, presieduta da Giuseppe Aletti e Alessandro Quasimodo. Poesia inserita nel volume Respiro 2024 di AA.VV., Aletti Editore, ottobre 2024.

Il riconoscimento per l’opera di Antogiovavanni, tra le cinque Segnalazioni Speciali (Poesia, Saggistica letteraria, Saggista storica) del Concorso: (Beniamino Russo, Presidente onorario del Premio Minturnae - Ornella Valerio; Michele Graziosetto, Presidente del Premio), sarà motivato il 10 ottobre 2026 alle ore 17.00, presso l’Aula Magna “Maurizio Bisegna” del Liceo Scientifico Statale “L. B. Alberti”, a Marina di Minturno.

In seguito, Antogiovanni e i quattro segnalati discuteranno le loro opere in occasione dei Lunedì Culturali presso l’Università del Golfo – Sala Convegni - Grande Albergo Miramare di Formia.