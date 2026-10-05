Il 9 ottobre la Pro Loco svela i segreti del Duomo di San Pietro Apostolo per la Festa di Sant'Onorato

Il Duomo di San Pietro Apostolo non è soltanto un luogo di culto, è una vera e propria pagina di storia della città, un luogo nel quale nei secoli si sono intrecciate fede, arte, cultura, tradizione e vicende legate alle grandi famiglie che hanno segnato la storia fondana.

Ed è proprio questo patrimonio, in gran parte ancora da conoscere e da valorizzare, che sarà protagonista dell'appuntamento “I segreti del Duomo di San Pietro Apostolo – l’ultima dimora di Sant’Onorato”, promosso dall’Associazione Pro Loco Fondi APS, nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Onorato, Patrono di Fondi, in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo, con il patrocinio attivo della Regione Lazio attraverso VisitLazio e il patrocinio morale del Comune di Fondi.

L'appuntamento è fissato per venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 19:00, nel Duomo di San Pietro Apostolo, in Piazza Duomo. La partecipazione è libera e gratuita.

Sarà un incontro particolare, pensato non come una semplice visita, ma come un vero e proprio viaggio nella memoria di Fondi, attraverso luoghi, opere, testimonianze e particolari che spesso sfuggono alla quotidiana attenzione di chi frequenta la chiesa.

A guidare il pubblico saranno gli esperti e i ricercatori della Pro Loco Fondi, che da anni sono impegnati nello studio, nella valorizzazione e nella divulgazione del patrimonio storico, artistico, culturale e religioso della città.

Il percorso partirà dalla storia del Duomo e dalla sua centralità nella vita religiosa e civile della comunità fondana, per accompagnare i partecipanti alla scoperta di alcune delle sue testimonianze più significative.

Particolare attenzione sarà riservata alla presenza e alla devozione legata a Sant’Onorato, con il racconto della traslazione delle reliquie avvenuta nel 1215, un momento particolarmente importante nella storia della città e nella tradizione legata al Santo Patrono, al quale venne affidata anche l'invocazione della cessazione della pestilenza.

Da qui il titolo dell'iniziativa: “l’ultima dimora di Sant’Onorato”, un'espressione che richiama il profondo legame tra il Patrono e il cuore religioso della città.

Uno dei momenti più suggestivi sarà dedicato al busto reliquiario in argento di Sant’Onorato, straordinaria testimonianza di arte orafa e di devozione.

Ma il busto reliquiario sarà soltanto una delle tappe di un percorso più ampio.

I visitatori saranno accompagnati alla scoperta di alcuni dei tesori custoditi nel Duomo, tra i quali l’antico pulpito cosmatesco, la cattedra che vide sedersi l’antipapa Clemente VII, i monumenti sepolcrali legati alla famiglia Caetani, il prezioso e inestimabile crocifisso su tavola lignea, oltre alle opere e alle testimonianze artistiche presenti nel presbiterio e nelle cappelle.

Un patrimonio che, proprio perché inserito nella quotidianità della vita della chiesa, rischia talvolta di essere osservato senza essere realmente conosciuto.

L'obiettivo della serata sarà proprio quello di far vedere ciò che normalmente non si vede, raccontando dettagli, simboli, vicende e connessioni che permetteranno di leggere il Duomo con occhi diversi.

Per molti partecipanti sarà dunque l'occasione di scoprire per la prima volta aspetti poco conosciuti di un edificio che rappresenta una delle testimonianze più importanti della storia religiosa e culturale di Fondi.

Non una lezione accademica, quindi, ma una narrazione capace di mettere in relazione storia, arte e fede, restituendo al pubblico il significato di un patrimonio che appartiene all'intera comunità.

Il Duomo di San Pietro Apostolo è uno scrigno di storia e di bellezza che merita di essere conosciuto sempre di più – sottolinea il presidente della Pro Loco Fondi, Gaetano Orticelli. - Entrando in questo luogo ci troviamo davanti a secoli di storia della nostra città, ma anche davanti a una fede che ha attraversato generazioni. Con questa iniziativa vogliamo aiutare cittadini e visitatori a fermarsi, osservare e comprendere ciò che spesso vediamo senza riuscire a coglierne fino in fondo il valore.

Ci sono particolari – prosegue Orticelli – che appartengono alla nostra memoria collettiva e che rischiano di rimanere nascosti semplicemente perché non vengono raccontati. La Pro Loco, insieme alla Parrocchia di San Pietro Apostolo e grazie alla collaborazione di studiosi e ricercatori, vuole contribuire proprio a questo: trasformare il patrimonio in conoscenza e la conoscenza in consapevolezza. Il Duomo ha ancora moltissimo da raccontare e siamo convinti che questa serata consentirà a tanti, residenti e ospiti, di scoprirne aspetti nuovi e sorprendenti.

L'iniziativa si inserisce nella più ampia attività della Pro Loco Fondi APS finalizzata alla valorizzazione dell'identità culturale e turistica della città e alla promozione di una conoscenza sempre più diffusa del patrimonio locale.

La riscoperta del Duomo di San Pietro si lega così idealmente alla valorizzazione dei luoghi, delle figure e delle tradizioni che costituiscono l'identità di Fondi e che trovano nella festa di Sant’Onorato uno dei momenti più significativi dell'anno.

La serata del 9 ottobre sarà dunque un'occasione per riscoprire un luogo antico attraverso una narrazione nuova, mettendo insieme documentazione, ricerca, memoria e devozione.

L'appuntamento è rivolto a tutti: cittadini, fedeli, appassionati di storia e arte, visitatori e turisti.

“I segreti del Duomo di San Pietro Apostolo – l’ultima dimora di Sant’Onorato”

Una serata per conoscere il Duomo. Per riscoprire Sant’Onorato. E per comprendere, attraverso le pietre, le opere e la fede, una parte preziosa della storia di Fondi.