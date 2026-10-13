Domenica 18 ottobre concerto a cura dell'Accademia degli sfaccendati a Palazzo Caetani

Domenica 18 ottobre, alle ore 19:00, nella bella sala del Palazzo Caetani di Fondi, primo appuntamento autunnale de I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati per il quale la direzione artistica di Giovanna Manci e Giacomo Fasola ha chiamato due straordinari strumentisti affermati sulla scena concertistica internazionale: il violinista Vincenzo Bolognese, primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, e l’eccellente pianista Marco Grisanti che proporranno un programma di grande virtuosismo dedicato a Variazioni, Parafrasi e Fantasie scritte da grandi compositori su noti temi operistici.

Di Beethoven verranno eseguite le Variazioni su "Se vuol ballare signor contino" da Le Nozze di Figaro di Mozart e di Paganini le Variazioni sul tema "Nel cor più non mi sento” da La molinara di Giovanni Paisiello.

Seguiranno di Mario Castelnuovo-Tedesco la Parafrasi su "Largo al factotum" da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e del violinista Henryk Wieniawski la virtuosistica Fantasia su Temi dal Faust di Gounod op.20.

Di Jules Massenet verrà anche eseguito l’intermezzo dall'opera Thaïs scritto per violino solista e orchestra e, a conclusione del programma, Bolognese e Grisanti proporranno l’unico brano che esula dal tema operistico: la versione per violino e pianoforte del balletto-pantomima Le bœuf sur le toit di Darius Milhaud, membro del Gruppo dei Sei, composto nel 1919.

Grazie al successo riscosso dal balletto, che si avvaleva del testo di Jean Cocteau, il bar frequentato dal Gruppo dei Sei (chiamato "La gaya") prese il nome di Le boeuf sur le toit.

Un concerto da non perdere.

I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati al Palazzo Caetani di Fondi sono realizzati dalla COOP ART di Roma (Socio AIAM), in collaborazione con il “Fondi Music Festival”, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Lazio e con il patrocinio del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi e del Comune di Fondi.

Info e prenotazioni: 3331375561 – 069398003 .