Domenica 25 "Perché l’amore rivive attraverso il ricordo": la IX edizione di “Viaggio nell’Arte”

Domenica 25 ottobre 2026, alle ore 19.00, la Chiesa San Paolo di Fondi ospiterà il concerto del quintetto di fiati PentArmonia, appuntamento della IX edizione di “Viaggio nell’Arte”, la rassegna organizzata dall’associazione Ginepro Art. L’ingresso è gratuito.

Sul palco Laura Bruciamete Carletti ed Eliana Chiatti - flauto traverso, Danilo Florimondo Lidano - clarinetto, Marco Klesyk - sax contralto e Laura Venditti, sax baritono, in una serata pensata per offrire alla comunità un momento speciale, ricco di musica e di emozioni.

La rassegna nasce nel 2018 ed è dedicata a Michele Venditti, giovane architetto fondano scomparso prematuramente nel 2017. Michele amava l’arte in tutte le sue forme e, in particolar modo, la musica, che componeva con passione. Molte sue composizioni hanno ottenuto riconoscimenti e premi, tra cui quelli del Festival degli Sconosciuti organizzato da Rita Pavone e Teddy Reno. La sua musica è rimasta ed è ciò che lo descrive meglio. L’albero che campeggia sulla locandina della rassegna è un disegno dello stesso Michele.

Michele è il nostro Ginepro - dichiara Laura Venditti, presidente e direttrice artistica dell’associazione Ginepro Art, nonché sorella di Michele. - Come famiglia abbiamo scelto di trasformare il dolore in qualcosa di più grande: l’amore che rivive attraverso il ricordo. Per questo, ogni anno, organizziamo questo concerto: per offrire alla comunità una serata speciale, ricca di emozioni, e per ricordare Michele con ciò che amava di più: la musica.

L’evento è Patrocinato dal Comune di Fondi.

Scheda dell’evento

Cosa: concerto del quintetto di fiati PentArmonia, “Viaggio nell’Arte” IX edizione

Quando: domenica 25 ottobre 2026, ore 19.00

Dove: Chiesa San Paolo, Fondi (LT)

Ingresso: gratuito

Informazioni: associazionegineproart@gmail.com – tel. 329 7337393 / 347 1710524