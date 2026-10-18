Presentato in Aula Consiliare il nuovo progetto dell’ASD Olimpia Club “Bambini del Mondo: Natura, Sport e Sapori di Fondi”

Si è svolta oggi, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fondi, la presentazione del progetto “Bambini del Mondo: Natura, Sport e Sapori di Fondi”, promosso dall’ASD Olimpia Club nell’ambito dell’Avviso “Valorizzazione Lazio” rivolto alle associazioni.

All’incontro hanno preso parte l’Assessore allo Sport del Comune di Fondi Cristian Peppe, il presidente dell’ASD Olimpia Club Paolo Cardinale, la coordinatrice del progetto Clarita Pucci e l’intero team impegnato nella realizzazione delle attività.

Particolarmente significativa la presenza dei bambini del Centro Diurno Magicabula, realtà che da tre anni accompagna l’ASD Olimpia Club nel percorso di “Bambini del Mondo” e che rappresenta uno dei riferimenti territoriali più importanti per il coinvolgimento dei minori destinatari dell’iniziativa.

Il progetto “Bambini del Mondo” finanziato per la terza annualità consecutiva ha permesso all’ASD Olimpia Club di dare continuità a un intervento rivolto in particolare a bambini e ragazzi provenienti da contesti di fragilità economica e sociale e a minori appartenenti a famiglie con background migratorio. Un percorso che negli anni ha progressivamente ampliato i propri contenuti, mantenendo al centro inclusione, conoscenza del territorio, socializzazione e partecipazione.

La nuova edizione, dal titolo “Bambini del Mondo: Natura, Sport e Sapori di Fondi”, introduce accanto allo sport e all’educazione ambientale un nuovo elemento: la scoperta delle tradizioni gastronomiche locali, utilizzate come occasione di conoscenza, incontro e integrazione.

Il programma proseguirà con la Giornata dei Sapori, durante la quale i bambini saranno accompagnati alla scoperta del centro cittadino, delle produzioni e delle tradizioni alimentari del territorio. L’esperienza sarà completata da un laboratorio cooperativo dedicato alla preparazione delle tradizionali “Pettole e fasule”. Seguirà la Giornata Natura nella Sughereta di San Vito, con attività di educazione ambientale, osservazione della biodiversità e sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente. La Giornata dello Sport, ospitata presso il Centro Sportivo Olimpia, vedrà invece i bambini impegnati in diverse discipline, tra cui calcio, pallavolo, orienteering e judo, attraverso attività adattate e inclusive, nelle quali lo sport diventerà strumento di relazione, rispetto delle regole, fair play e integrazione.

L’Assessore allo Sport Cristian Peppe ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa:

“Bambini del Mondo” è un progetto che, anno dopo anno, sta costruendo un percorso concreto di inclusione e partecipazione. Lo sport rappresenta certamente uno strumento straordinario per mettere insieme i bambini, superando differenze linguistiche, culturali e sociali, ma questa nuova edizione compie un passo ulteriore, affiancando all’attività sportiva la conoscenza dell’ambiente, dei sapori e delle tradizioni di Fondi. Accompagnare questi bambini alla scoperta dei luoghi e dell’identità del territorio – prosegue l’assessore - significa aiutarli a sentirsi sempre più parte della comunità in cui vivono, soprattutto quando provengono da famiglie che hanno scelto Fondi come luogo in cui costruire il proprio futuro. È questo uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa: creare occasioni concrete di incontro e condivisione, rafforzare il senso di appartenenza e, allo stesso tempo, valorizzare il patrimonio sociale, culturale e naturalistico della nostra città.

Il presidente dell’ASD Olimpia Club Paolo Cardinale ha invece richiamato la continuità raggiunta dal progetto: