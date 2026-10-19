Monte San Biagio: il 1° novembre trekking e mobilità lenta con “Tra Sughere e Fate” e l'inaugurazione della nuova area di Zona Vetica

Domenica 1° novembre 2026 Monte San Biagio ospiterà “Tra Sughere e Fate”, una giornata dedicata alla scoperta del territorio attraverso trekking, natura e mobilità lenta.

L’iniziativa è organizzata da ArcoVaganti APS Giovanile, con il patrocinio del Comune di Monte San Biagio, nell’ambito del progetto Monte San Biagio Bike Hub, e con la collaborazione di Olympia Lazio, Monte San Biagio nel Cuore, Associazione Brigante Antonio Gasbarrone, Centro Sociale Anziani APS “Mons. Giuseppe Di Fazio” e delle altre realtà locali coinvolte.

Il punto di ritrovo sarà la Zona Vetica alle ore 08:30. Alle 09:00 è previsto un momento dedicato alla nuova Area Verde Attrezzata di Zona Vetica, recentemente ultimata e pensata come spazio di accoglienza, sosta e punto di accesso al territorio. Alle 09:30 partirà il trekking in direzione di Monte delle Fate.

Il percorso prevede circa 9 km e indicativamente 3 ore e 30 minuti di cammino, con pranzo al sacco e rientro previsto intorno alle 16:00.

La giornata propone anche una modalità alternativa per raggiungere il punto di ritrovo: chi lo desidera potrà arrivare in treno alla Stazione di Monte San Biagio e proseguire autonomamente in bicicletta fino alla Zona Vetica, seguendo la traccia predisposta per l’occasione. Non si tratta di una partenza ciclistica organizzata, ma di una possibilità pensata per promuovere concretamente l’integrazione tra ferrovia, bicicletta e cammino.

L’iniziativa è aperta anche a chi desidera partecipare con il proprio amico a quattro zampe, nel rispetto degli altri partecipanti e dell’ambiente. Per i minori è prevista la partecipazione accompagnati da un adulto responsabile.

Sono consigliati scarpe da trekking o trail, abbigliamento a strati, giacca antivento o impermeabile, acqua e pranzo al sacco. La partecipazione è su prenotazione.

Prenotazioni e informazioni

WhatsApp: 389 232 0415

Modulo online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScftIl2PhS_kWXIwUlV9uPb-u_VEDJUCvIeLaUfIcvJ3Bb0og/viewform .