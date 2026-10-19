Il 24 ottobre l'evento “I sapori della tradizione alla corte di Giulia Gonzaga” per festeggiare i 500 anni dalle nozze di Giulia Gonzaga

La città di Fondi si prepara a vivere un'esperienza immersiva unica nel suo genere, capace di coniugare storia, cultura ed enogastronomia d'eccellenza. Sabato 24 ottobre 2026, la splendida cornice del Complesso di San Domenico ospiterà la manifestazione “I sapori della tradizione alla corte di Giulia Gonzaga”, promossa dall'Associazione “Il Drappo dell'Assunta” in collaborazione con l'Associazione Pro Loco Fondi APS.

L'evento, organizzato con l'alto patrocinio e il sostegno del Consiglio Regionale del Lazio, del Comune di Fondi e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, celebra solennemente il 500° Anniversario del matrimonio tra Giulia Gonzaga e Vespasiano Colonna, Conte di Fondi (1526–2026). Un traguardo plurisecolare che rievoca la stagione d'oro in cui Fondi divenne una vivace capitale rinascimentale del mecenatismo e delle arti.

A sottolineare il profondo valore culturale ed identitario della manifestazione è il presidente dell’Associazione “Il Drappo dell’Assunta”, Angelo Marrocco:

Siamo particolarmente orgogliosi di promuovere questa straordinaria rievocazione storica in occasione di una ricorrenza così prestigiosa per la nostra città come il cinquecentenario delle nozze tra Giulia Gonzaga e Vespasiano Colonna. 'I sapori della tradizione alla corte di Giulia Gonzaga' nasce dal profondo desiderio di far rivivere l'eleganza, la cultura e le tradizioni enogastronomiche del Rinascimento fondano. Un ringraziamento di cuore va alle Istituzioni, alla Pro Loco, alle aziende del territorio e a tutti i volontari che rendono possibile questo viaggio nel tempo, invitando l'intera cittadinanza e i visitatori a celebrare insieme la nostra storia e le eccellenze del territorio.

La serata si articolerà in tre momenti principali pensati per far rivivere al pubblico le atmosfere della corte comitale del Cinquecento:

Ore 19:00 – Partenza del Corteo Storico: I figuranti in preziosi abiti d'epoca muoveranno dal Chiostro del Complesso di San Domenico per sfilare lungo le vie e le piazze del centro storico, rievocando i fasti e l'eleganza del primo Rinascimento fondano.

Ore 20:30 – Degustazione di assaggi del territorio: Al rientro del corteo nel Chiostro di San Domenico prenderà il via il percorso enogastronomico storico, con la degustazione dei prodotti d'eccellenza e dei sapori autentici della tradizione locale e pontina.

Ore 22:30 – Rievocazione delle Nozze e Torta Commemorativa: Il momento clou della serata vedrà la rievocazione scenica delle nozze tra Giulia Gonzaga e Vespasiano Colonna, coronata dalla presentazione e dal taglio della maestosa torta artistica realizzata appositamente per celebrare i 500 anni d'anniversario.

L'iniziativa rappresenta un tassello fondamentale per la promozione dell'identità culturale e del turismo esperienziale di Fondi. La rievocazione vede la collaborazione e la sinergia di importanti realtà produttive e gastronomiche del territorio, tra cui Monti Cecubi, Caseificio Porta Roma, Bottega Massa, I Salumi di Mario, Apicoltura d'Angelis e Milk & Food.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI