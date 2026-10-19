Gli eventi organizzati per Halloween con i bambini patrocinati dal comune

Doppio programma di Halloween dedicato ai bambini nel comune di Fondi, nel centro storico e in via Liguria, con tante attività e proposte.

Halloween Park al Parco Nicholas Green

Come da tradizione, da sabato 24 ottobre al 1° novembre, torna al Parco comunale “Nicholas Green” l’Halloween Park a cura dell’Associazione ItalYoung.

L’ingresso, naturalmente, è gratuito con apertura dei cancelli e inizio delle attività alle ore 15:00, tutti i giorni della settimana.

Sarà possibile raccogliere e decorare una zucca, partecipare ad una spaventosissima “Escape room kids” o, semplicemente, vivere l’atmosfera di Halloween con musica, animazione e installazioni a tema.

Giorno clou il 31 ottobre con un’intera giornata dedicata ad Halloween e l’ormai tradizionale spettacolo di fuoco con Angelo e Giada e l’incendio dello spaventapasseri sul far del tramonto.

A partire dalle 18:00 del 1° novembre, quando Halloween sarà ufficialmente archiviato, sarà possibile portare a casa tutte le zucche utilizzate.

«Anche quest’anno – spiega l’Associazione ItalYoung – l’obiettivo è combattere gli sprechi alimentari e favorire l’utilizzo di un prodotto di stagione, di prima scelta, con il quale è possibile preparare pietanze gustose ed estremamente salutari. Le zucche rimanenti, naturalmente di primissima scelta e in buono stato di conservazione, saranno donate alle associazioni che si occupano di distribuzione alimentare».

Il villaggio sarà formalmente inaugurato con una piccola cerimonia di taglio del nastro sabato 24 ottobre alle 15:00.

Halloween nel centro storico di Fondi

Intenso programma anche nel centro storico che si prepara a trasformarsi in un magico Villaggio delle Zucche, tra atmosfere autunnali, scenografie e decorazioni a tema.

L’appuntamento è dalle 15:00 del 31 ottobre.

L’area dedicata si estenderà tra Piazza Duomo, Piazza della Repubblica e Corso Appio Claudio, con punti di animazione che interesseranno l’intero centro storico.

Ci saranno circa 300 zucche allestimenti suggestivi e decorazioni a tema che trasformeranno piazze e vie in un percorso tutto da scoprire.

Tra le attività in programma: laboratori creativi, decorazioni per bambini e attività dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie. Il villaggio resterà aperto fino alle 12:00 del 1° novembre quando tutte le installazioni saranno rimosse e il centro storico inizierà, piano piano, a riempirsi di decorazioni natalizie. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Centro Storico Fondi e dall'Associazione Utopia, con il patrocinio e il contributo del Comune di Fondi, il supporto di molte realtà locali e il sostegno di partner e sponsor che hanno scelto di contribuire alla realizzazione dell’evento.