Domani, 20 ottobre, il Parco Naturale dei Monti Aurunci presenta l'aggiornamento del Piano Antincendio Boschivo (AIB)

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci presenta l'aggiornamento del proprio Piano Antincendio Boschivo (AIB), uno strumento strategico per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi, nonchÃ© per la tutela e la salvaguardia del patrimonio naturale e forestale dell'area protetta.

L'incontro di presentazione si terrÃ martedÃ¬ 20 ottobre 2026, alle ore 9:00, presso la sede dell'Ente Parco, in Viale Glorioso n. 10 a Campodimele (LT).

L'aggiornamento del Piano, redatto dalla societÃ D.R.E.AM. Italia, sarÃ illustrato dai Dottori Forestali Alessandro Biserni e Pietro Balloni, che presenteranno i contenuti tecnici, gli obiettivi e le principali strategie previste per la prevenzione e la gestione del rischio incendi nel territorio del Parco.

All'incontro saranno presenti il Presidente dell'Ente Parco Dott. Vincenzo Fedele, il Direttore Dott. Giorgio De Marchis, e il Presidente della ComunitÃ del Parco Fernando Magnafico.

Alla presentazione sono stati invitati i Prefetti di Latina e Frosinone, i Sindaci e i rappresentanti delle Amministrazioni comunali della ComunitÃ del Parco, nonchÃ© i Comandi delle Stazioni Carabinieri Forestali territorialmente interessate.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di confronto istituzionale e approfondimento tecnico sulle misure di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, con particolare attenzione alla salvaguardia della biodiversitÃ , alla protezione degli ecosistemi forestali e al rafforzamento del coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nella tutela del territorio.

Si potrÃ seguire l'incontro partecipando direttamente presso la sede dell'Ente Parco oppure collegandosi da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, utilizzando i seguenti riferimenti:

Link di collegamento Teams: https://teams.microsoft.com/meet/3477978066041012?p=GeKj1fQzctypxUBIBQ

ID riunione: 347 797 806 604 101 2

Passcode: Sh2xE2N8