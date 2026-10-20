Presentato oggi il nuovo Piano Antincendio Boschivo 2026â€“2030 del Parco Naturale dei Monti Aurunci

Al centro dell'incontro la tutela del patrimonio forestale, il rafforzamento della collaborazione territoriale e le nuove misure per la sicurezza dell'area protetta.

Si Ã¨ svolto questa mattina, presso la sede dell'Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci, a Campodimele, l'incontro di presentazione dell'aggiornamento del Piano Antincendio Boschivo (AIB) 2026â€“2030, un importante strumento di pianificazione per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio naturale, alla tutela della biodiversitÃ e alla sicurezza del territorio.

L'incontro, moderato dal Direttore dell'Ente Parco, Dott. Giorgio De Marchis, ha registrato una significativa partecipazione istituzionale, sia in presenza sia attraverso collegamento da remoto, a testimonianza dell'attenzione e dell'interesse delle amministrazioni locali verso una tematica di fondamentale importanza per il territorio dei Monti Aurunci.

Presenti, oltre al Presidente dell'Ente Parco, Dott. Vincenzo Fedele, e al Direttore De Marchis, il Presidente della ComunitÃ del Parco e Sindaco di Lenola Fernando Magnafico, il Sindaco di Pico e i rappresentanti dei Comuni di Esperia, Itri e Campodimele. Hanno inoltre partecipato in collegamento online i rappresentanti dei Comuni di Fondi, Pontecorvo e Spigno Saturnia, nonchÃ© i Presidenti delle ComunitÃ Montane.

Ad aprire i lavori Ã¨ stato il Presidente Vincenzo Fedele, che ha sottolineato il valore strategico del nuovo Piano, evidenziando come la prevenzione degli incendi boschivi rappresenti una responsabilitÃ condivisa, che richiede programmazione, investimenti e una costante collaborazione tra istituzioni e comunitÃ locali.

La protezione del nostro patrimonio naturale non puÃ² limitarsi agli interventi durante le emergenze, ma deve essere il risultato di un'attenta e continua attivitÃ di prevenzione, manutenzione e gestione del territorio - ha evidenziato il Presidente Fedele, richiamando l'importanza di uno strumento capace di coniugare la sicurezza delle persone con la tutela dei boschi, degli habitat e delle attivitÃ presenti nell'area protetta.

Nel suo intervento, il Presidente ha inoltre richiamato alcuni dati significativi emersi dall'analisi condotta per la redazione del Piano: 231 incendi registrati nel periodo 2016â€“2025, con circa 10.005 ettari complessivamente percorsi dal fuoco nel decennio. Particolarmente significativo il dato relativo agli incendi di maggiore estensione, superiori ai cinque ettari, ai quali Ã¨ riconducibile circa il 99% della superficie complessivamente interessata.

Un quadro che conferma la necessitÃ di rafforzare le attivitÃ di prevenzione e di intervenire tempestivamente per evitare che i principi d'incendio possano trasformarsi in eventi di vaste proporzioni.

Tra gli aspetti innovativi del Piano, il Presidente Fedele ha posto particolare attenzione alla previsione di una sperimentazione di sistemi di avvistamento e videosorveglianza, espressamente richiesta dall'Ente Parco e recepita nell'aggiornamento dello strumento di pianificazione.

L'obiettivo Ã¨ valutare l'impiego di nuove tecnologie a supporto delle attivitÃ di monitoraggio del territorio, per favorire l'individuazione tempestiva dei focolai e migliorare la rapiditÃ delle segnalazioni e degli interventi. La sperimentazione, prevista nella programmazione per il periodo 2027â€“2029, sarÃ subordinata alle necessarie verifiche tecniche, progettuali e finanziarie.

Il Piano che presentiamo oggi deve diventare uno strumento concreto e condiviso, capace di tradursi in interventi efficaci. Per questo Ã¨ fondamentale il coinvolgimento dei Comuni, degli operatori e di tutti coloro che quotidianamente vivono e presidiano il nostro territorio - ha sottolineato il Presidente Fedele, ribadendo la volontÃ dell'Ente di proseguire nel percorso di collaborazione istituzionale.

Il Direttore Giorgio De Marchis, che ha coordinato e moderato il dibattito, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i rappresentanti istituzionali intervenuti, sottolineando l'importanza e il valore della loro presenza.

Il Direttore ha evidenziato come il Piano Antincendio Boschivo rappresenti uno strumento di fondamentale rilevanza per l'intero territorio del Parco, non soltanto sotto il profilo della prevenzione e della gestione delle emergenze, ma anche quale riferimento per una programmazione coordinata degli interventi e per una piÃ¹ efficace collaborazione tra gli enti territoriali.

Nel corso del suo intervento, il Presidente della ComunitÃ del Parco, Fernando Magnafico, ha espresso particolare apprezzamento per il lavoro svolto dall'Ente Parco e dai professionisti incaricati, evidenziando come l'aggiornamento del Piano rappresenti un importante elemento di continuitÃ rispetto al percorso di pianificazione giÃ avviato con il precedente strumento.

Magnafico ha rivolto un ringraziamento ai Dottori Forestali incaricati della redazione del Piano, sottolineando inoltre il ruolo fondamentale delle attivitÃ di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, indispensabili per promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi e diffondere comportamenti responsabili nella prevenzione degli incendi boschivi.

Particolare attenzione Ã¨ stata riservata alle criticitÃ operative che possono condizionare la tempestivitÃ degli interventi di spegnimento. Il Presidente della ComunitÃ del Parco ha evidenziato come, nonostante la presenza di diversi punti di approvvigionamento idrico sul territorio, permangano difficoltÃ legate ai tempi di attivazione degli interventi aerei.

In particolare, ha richiamato la carenza di Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) e, soprattutto, la loro distanza dalle aree interessate dagli incendi, circostanza che puÃ² determinare tempi di percorrenza elevati prima dell'arrivo sul posto e del conseguente coordinamento dei mezzi aerei. Una problematica sulla quale Magnafico ha auspicato una maggiore attenzione, al fine di migliorare la tempestivitÃ e l'efficacia delle operazioni di contrasto agli incendi.

La presentazione tecnica dell'aggiornamento del Piano Ã¨ stata affidata ai Dottori Forestali Alessandro Biserni e Pietro Balloni, della societÃ D.R.E.AM. Italia, incaricata della redazione del documento.

I professionisti hanno illustrato i principali contenuti del Piano AIB 2026â€“2030, che aggiorna il precedente strumento relativo al periodo 2020â€“2025, approfondendo l'analisi del rischio incendi, le caratteristiche del territorio e le strategie operative individuate per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto.

Tra gli interventi previsti figurano la manutenzione della vegetazione e della viabilitÃ forestale, il miglioramento dell'accessibilitÃ delle aree a rischio, la realizzazione di tre nuovi punti di approvvigionamento idrico nei territori di Esperia, Formia e Spigno Saturnia, nonchÃ© attivitÃ di formazione e la valutazione di tecniche innovative di gestione della vegetazione, tra cui la sperimentazione del fuoco prescritto, da attuare nel rispetto delle necessarie condizioni tecniche e di sicurezza.

Particolare rilievo Ã¨ stato attribuito dai relatori alla necessitÃ che tutti i Comuni interessati recepiscano e raccordino i contenuti del Piano AIB con i rispettivi Piani comunali di Protezione Civile, affinchÃ© le strategie di prevenzione e gestione del rischio possano trovare concreta applicazione attraverso una pianificazione integrata e condivisa.

Il coinvolgimento delle amministrazioni comunali rappresenta infatti un passaggio essenziale per migliorare il coordinamento delle attivitÃ , individuare le principali criticitÃ territoriali e garantire una risposta sempre piÃ¹ efficace alle situazioni di emergenza.

L'incontro si Ã¨ concluso con un confronto tra i partecipanti, nel corso del quale Ã¨ stata ribadita l'importanza di proseguire il dialogo e la collaborazione tra l'Ente Parco, le amministrazioni locali e gli organismi competenti, nella consapevolezza che la prevenzione degli incendi boschivi costituisce un impegno collettivo, da perseguire attraverso programmazione, responsabilitÃ condivisa e costante attenzione al territorio.

Con la presentazione dell'aggiornamento del Piano Antincendio Boschivo 2026â€“2030, il Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci conferma il proprio impegno nella tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, ponendo le basi per una gestione sempre piÃ¹ attenta, coordinata e sostenibile del territorio.