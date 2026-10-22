Il Rally di Sperlonga costretto al rinvio per l’edizione 2026

Il Rally di Sperlonga non si disputerà nel 2026. La decisione è stata maturata nonostante la concreta volontà di dare continuità alla manifestazione e un lavoro organizzativo che aveva già posto le basi per il regolare svolgimento della gara.

L'edizione 2026 era stata preparata con grande impegno e determinazione, nella convinzione di poter riportare sulle strade di Sperlonga una competizione che negli anni ha saputo conquistare un posto speciale nel panorama rallistico nazionale. A confermare l'interesse nei confronti dell'evento sono state anche le numerose richieste di informazioni e partecipazione giunte da parte dei piloti.

A rendere impossibile lo svolgimento della manifestazione sono tuttavia le attuali condizioni della S.P. 105 Itri–Sperlonga, teatro storico del percorso di gara con prova speciale della "Magliana". Nonostante la riapertura al traffico, la strada presenta ancora importanti criticità strutturali che non consentono l'utilizzo nell'ambito di una competizione automobilistica. Si tratta di condizioni che, pur consentendo una gestione regolamentata della viabilità ordinaria, risultano incompatibili con le esigenze tecniche, logistiche e di sicurezza di una manifestazione rallistica. Una situazione oggettiva che non lascia margini per soluzioni alternative in grado di garantire gli standard necessari allo svolgimento della gara.

Si tratta di uno stop che non deriva da una mancanza di volontà o da difficoltà nella preparazione dell'evento. Al contrario, il Rally di Sperlonga era pronto a tornare protagonista, sostenuto dall'entusiasmo di chi lavora alla sua realizzazione e dall'interesse manifestato da tanti equipaggi ed appassionati.

Lo sguardo resta rivolto al 2027, con la speranza che nei prossimi mesi possano maturare le condizioni necessarie per superare le attuali criticità e restituire alla manifestazione il suo percorso tradizionale.