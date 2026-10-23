Pubblicato bando per reperire proposte culturali da inserire nel cartellone ufficiale degli eventi natalizi 2026

Ãˆ stato pubblicato sullâ€™Albo Pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per manifestazioni dâ€™interesse finalizzate allâ€™organizzazione del programma degli eventi natalizi.

Il bando Ã¨ rivolto ad associazioni, comitati, cooperative sociali e fondazioni che desiderino organizzare iniziative di carattere turistico, culturale o sportivo, dal 28 novembre al 10 gennaio.

Il Natale, naturalmente, dovrÃ essere il tema centrale delle proposte.

Per fare domanda câ€™Ã¨ tempo fino alle 13:00 del 6 novembre 2026.

La macchina organizzativa in vista del Natale â€“ commenta il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale - Ã¨ giÃ partita da tempo e procede a ritmo spedito. Le associazioni sono un valore aggiunto per il nostro territorio: ogni anno arricchiscono il programma con proposte di livello che tengono vive antiche tradizioni e introducono elementi di novitÃ particolarmente interessanti sotto il profilo turistico-culturale. Per questo motivo abbiamo deciso di pubblicare un bando ad hoc e favorire il piÃ¹ possibile la partecipazione di tutti coloro che vogliono contribuire alla realizzazione del cartellone ufficiale il cui valore Ã¨ anche quello di accrescere il calore di questa festa e attrarre presenze con ricadute economiche sulla microeconomica e sulle piccole attivitÃ .