Sperlonga: la darsena Ã¨ tra le 22 strutture che hanno ottenuto il "Blue Marina Awards 2026"

La prestigiosa Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati ha ospitato mercoledÃ¬ 21 ottobre 2026 la cerimonia conclusiva della quinta edizione dei Blue Marina AwardsÂ®, alla presenza del delegato del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Amm. Ribuffo Capo del Dipartimento delle Politiche del Mare, di rappresentanti delle istituzioni nazionali, delle autoritÃ marittime e delle principali organizzazioni del comparto.

Un appuntamento che ha rappresentato molto piÃ¹ di una cerimonia di premiazione: unâ€™occasione per analizzare lo stato della portualitÃ turistica italiana attraverso dati, indicatori oggettivi e valutazioni delle performance, individuando punti di forza, criticitÃ e prioritÃ strategiche per il futuro.

Nel corso della giornata sono stati conferiti i marchi Blue Marina AwardsÂ® 2026 a 22 porti e approdi turistici, suddivisi in quattro categorie in base alla tipologia della struttura e alla sua vocazione, diportistica o superyacht.

Lâ€™iniziativa dei Blue Marina AwardsÂ® in partnership con ASSONAT-Confcommercio, si fonda su un sistema di valutazione basato su oltre 40 indicatori di performance, distribuiti in sei ambiti: sostenibilitÃ ambientale, energia e clima, innovazione e digitalizzazione, turismo e accoglienza, inclusivitÃ e accessibilitÃ , sicurezza e gestione del rischio.

Un sistema di valutazione dinamico, che viene aggiornato di anno in anno per accompagnare l'evoluzione del mercato, delle tecnologie e delle nuove esigenze del settore. PerchÃ© anche il concetto stesso di eccellenza evolve, e ciÃ² che oggi rappresenta una buona pratica, domani puÃ² diventare uno standard da superare.

Quando abbiamo dato vita ai Blue Marina Awards, lâ€™obiettivo non era semplicemente premiare i porti turistici migliori, ma contribuire a far crescere la qualitÃ dellâ€™intero sistema - ha dichiarato Walter Vassallo, Fondatore dei Blue Marina AwardsÂ®. - Oggi, dopo cinque edizioni, possiamo contare su un patrimonio informativo. Ma il dato piÃ¹ importante non Ã¨ quante strutture abbiamo coinvolto: Ã¨ ciÃ² che abbiamo imparato analizzandone le performance. PerchÃ© non si puÃ² migliorare ciÃ² che non si misura. Stiamo passando da una qualitÃ dichiarata a una qualitÃ verificata, mettendo a disposizione del settore strumenti concreti per individuare criticitÃ , orientare gli investimenti e migliorare gli standard. Le istituzioni hanno bisogno di dati per comprendere dove intervenire, le imprese per decidere dove investire e i porti turistici per individuare come migliorare. Ãˆ in questo spazio, tra conoscenza, innovazione e politiche di sviluppo, che vogliamo consolidare il ruolo dei Blue Marina Awards nei prossimi anni.

La giornata si Ã¨ conclusa con la cerimonia di conferimento dei marchi Blue Marina AwardsÂ® 2026 alle strutture portuali che hanno raggiunto gli standard qualitativi previsti dal sistema di valutazione.

Sono 22 i porti e approdi turistici che hanno conseguito il riconoscimento nellâ€™edizione 2026, attraverso un percorso fondato su indicatori oggettivi, evidenze documentali e verifiche indipendenti.

Le strutture riconosciute sono suddivise in quattro categorie, individuate in base alla tipologia dellâ€™infrastruttura â€” porto turistico o approdo turistico â€” e alla sua vocazione prevalente, diportistica o superyacht.

La distinzione consente di valorizzare realtÃ portuali con caratteristiche, dimensioni e modelli di servizio differenti, evitando di ricondurre lâ€™intero comparto a un unico modello di riferimento.

Di seguito lâ€™elenco delle 22 strutture che hanno conseguito il marchio Blue Marina AwardsÂ® 2026, riportate in ordine alfabetico allâ€™interno di ciascuna categoria.

PORTI TURISTICI â€“ VOCAZIONE DIPORTISTICA

12 strutture riconosciute

Bisceglie Approdi SpA Camerota Yachting Service SRL Capo dâ€™Orlando Marina D-Marin Punta Faro Marina del Fezzano Srl Marina di Puntaldia Porto di Santa Teresa Gallura / Silene Multiservizi surl Porto Turistico di Andora Porto Turistico Marina di Pescara Porto Turistico Marina Sveva / S.M.M. S.p.A. Porto Turistico Marina Uno / Lignano Pineta SpA Shipyard & Marina Santâ€™Andrea / Capan River Port SRL

PORTI TURISTICI â€“ VOCAZIONE SUPERYACHT

4 strutture riconosciute

Base Nautica Flavio Gioia Marina di Porto Cervo Porto di Tropea Venezia Certosa Marina / VDV srl

APPRODI TURISTICI â€“ VOCAZIONE DIPORTISTICA

5 strutture riconosciute

Baia Levante Cala dei Sardi / Sardegna Navigando SRL Porto di Alghero Porto di Sperlonga Yachting Santa Margherita Procida

APPRODI TURISTICI â€“ VOCAZIONE SUPERYACHT

1 struttura riconosciuta

Marina Carmelo â€“ Vibo Yacht Assistance

Commenta lâ€™Ufficiale di navigazione Matteo De Parolis, Delegato del Comune di Sperlonga allâ€™approdo turistico: