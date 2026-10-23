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Inaugurato il Centro per lâ€™Impiego che torna in Piazza della Repubblica

Taglio del nastro questa mattina alla presenza delle autoritÃ  locali e regionali

Comunicati Stampa
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Ãˆ ufficialmente tornato in Piazza della Repubblica, nel cuore della cittÃ , il Centro per lâ€™Impiego di Fondi, una struttura pubblica fondamentale e strategica per il territorio. 

Al termine di un radicale intervento di restyling, si Ã¨ svolto questa mattina lâ€™atteso taglio del nastro alla presenza dellâ€™assessore regionale al Lavoro Alessandro Calvi, dei sindaci delle cittÃ  del comprensorio servite dalla locale sede del Centro per lâ€™impiego, del presidente della Provincia Federico Carnevale e di una nutrita delegazione di autoritÃ . 

A fare gli onori di casa il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale che, nel suo discorso inaugurativo, ha ringraziato il Mof per aver ospitato a lungo un servizio essenziale per la collettivitÃ , la precedente amministrazione per lâ€™ottenimento di un finanziamento del PNRR senza il quale sarebbe stato molto difficile riportare alla sua piena funzionalitÃ  lâ€™intero edificio, e tutti i dipendenti e dirigenti comunali che hanno collaborato.

Dal prossimo lunedÃ¬, il Centro per lâ€™Impiego di Fondi, che serve anche i Comuni di Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Terracina e Sperlonga, riaprirÃ  al civico 6 di Piazza della Repubblica.

Questa non Ã¨ semplicemente l'inaugurazione di un ufficio dopo un restyling â€“ Ã¨ il commento del sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale - ma Ã¨ la realizzazione di un impegno preciso che avevamo preso con i cittadini: abbattere le distanze tra le istituzioni e le persone. Il Centro per lâ€™impiego Ã¨ un servizio fondamentale: Ã¨ importante che sia facilmente raggiungibile e percepito anche dalla collettivitÃ  come un punto di riferimento nel tessuto urbano cittadino. Lo abbiamo riportato nel centro storico, cuore della nostra cittÃ , e questo significa anche dare attenzione e centralitÃ  alle politiche occupazionali. Un obiettivo possibile grazie anche ad unâ€™intera filiera che ha lavorato in sinergia, dal reperimento delle risorse allâ€™esecuzione dei lavori, e alla grande collaborazione tra Enti, Comune, Regione, Mof.

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