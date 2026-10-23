Inaugurato il Centro per lâ€™Impiego che torna in Piazza della Repubblica

Ãˆ ufficialmente tornato in Piazza della Repubblica, nel cuore della cittÃ , il Centro per lâ€™Impiego di Fondi, una struttura pubblica fondamentale e strategica per il territorio.

Al termine di un radicale intervento di restyling, si Ã¨ svolto questa mattina lâ€™atteso taglio del nastro alla presenza dellâ€™assessore regionale al Lavoro Alessandro Calvi, dei sindaci delle cittÃ del comprensorio servite dalla locale sede del Centro per lâ€™impiego, del presidente della Provincia Federico Carnevale e di una nutrita delegazione di autoritÃ .

A fare gli onori di casa il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale che, nel suo discorso inaugurativo, ha ringraziato il Mof per aver ospitato a lungo un servizio essenziale per la collettivitÃ , la precedente amministrazione per lâ€™ottenimento di un finanziamento del PNRR senza il quale sarebbe stato molto difficile riportare alla sua piena funzionalitÃ lâ€™intero edificio, e tutti i dipendenti e dirigenti comunali che hanno collaborato.

Dal prossimo lunedÃ¬, il Centro per lâ€™Impiego di Fondi, che serve anche i Comuni di Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Terracina e Sperlonga, riaprirÃ al civico 6 di Piazza della Repubblica.