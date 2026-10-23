Il 21 novembre “Decant…iamo il Panettone” quando il dolce delle feste incontra i sapori del territorio

Il panettone artigianale incontra i sapori del territorio. Sabato 21 novembre, dalle 16.00 alle 22.00, l’Auditorium comunale di Fondi ospiterà la seconda edizione di “Decant…iamo il Panettone”, la manifestazione organizzata dall’associazione Decant per valorizzare le produzioni artigianali e la cultura del gusto.

I visitatori potranno degustare i panettoni di circa quindici maestri pasticceri e produttori locali, scoprendo diverse interpretazioni del dolce natalizio e gli abbinamenti con una selezione di vini, birre e distillati del territorio. Un percorso di assaggi per conoscere il lavoro degli artigiani e le caratteristiche delle loro creazioni.

Tra gli appuntamenti in programma, una masterclass condotta da Claudio Gatti, presidente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano.

Spazio anche al “Panettone del Pubblico”, il riconoscimento assegnato direttamente dai visitatori, che potranno assaggiare e votare il proprio panettone preferito.

Con questa seconda edizione, Decant prosegue il percorso di promozione dei prodotti del territorio attraverso occasioni di incontro tra produttori e pubblico, nel segno dell’artigianalità, della qualità e della convivialità.

La manifestazione è realizzata con la collaborazione di GIS e Passione Iberico, con il supporto tecnico di Liguori e ArtEventi e con il patrocinio del Comune di Fondi.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito www.associazionedecant.it e presso Futurgrafica a Fondi.

Per informazioni è possibile consultare i canali Facebook e Instagram dell’associazione Decant o scrivere a decantfondi@gmail.com.