Inaugurato venerdì 23 il nuovo defibrillatore in piazza De Gasperi

Si amplia la rete delle aree cardioprotette della città di Fondi con l’installazione di un nuovo defibrillatore in piazza De Gasperi. Il dispositivo, inaugurato venerdì 23 ottobre, è stato donato dall’associazione Social Circle, che ha scelto di destinare parte del ricavato del Gin Fest, manifestazione organizzata a Fondi nel mese di luglio, all’acquisto di uno strumento salvavita a disposizione della comunità.
La scelta della collocazione assume un significato particolare: piazza De Gasperi è uno spazio centrale della vita cittadina, frequentato quotidianamente e sede di manifestazioni pubbliche che richiamano numerose persone. La presenza di un defibrillatore rappresenta quindi un presidio importante per favorire un intervento tempestivo in caso di emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.
L’installazione si inserisce nel percorso di ampliamento delle aree cardioprotette sul territorio comunale, con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili strumenti salvavita nei luoghi di maggiore frequentazione e contribuire così alla tutela della salute pubblica.
In occasione dell’inaugurazione, il sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale, ha consegnato ai rappresentanti dell’associazione Social Circle una targa di ringraziamento a nome dell’Amministrazione comunale. Nella motivazione è stato sottolineato il valore della donazione, capace di trasformare una parte dei proventi di un evento di festa in un contributo concreto per la sicurezza della città:
Un gesto concreto di solidarietà che trasforma un momento di festa in un prezioso strumento salvavita.
La sicurezza dei cittadini passa anche attraverso iniziative concrete come questa. Ringrazio l’associazione Social Circle per aver scelto di destinare parte del ricavato del Gin Fest a un dispositivo che potrà rivelarsi prezioso in caso di emergenza. Ampliare la presenza di defibrillatori sul territorio significa rendere la nostra città più attenta e preparata - ha dichiarato il sindaco Vincenzo Carnevale.
La donazione conferma il valore della collaborazione tra le realtà associative e la comunità locale, dimostrando come la partecipazione possa tradursi in risultati concreti e duraturi. Grazie al contributo dell’ associazione Social Circle, Fondi può contare su un ulteriore presidio a tutela della salute dei cittadini.