Fondi feli-città per un giorno grazie al filosofo Filippo Cannizzo

Un successo inaspettato, ha reso Fondi feli-città per un giorno grazie all'intervento del filosofo Filippo Cannizzo di sabato 24 ottobre 2026 , in occasione dell'iniziativa di presentazione del libro "Scampoli di felicità. Bellezza, gentilezza, cura per rammendare l’orizzonte" organizzata dal Gruppo Consiliare "Patto Progressista per Fondi".

L'iniziativa ha visto dialogare il filosofo Filippo Cannizzo con il consigliere comunale Salvatore Venditti, Enrico Picchio, Domenico Bartolomei - emozionando e catturando i presenti.

Filippo Cannizzo è un filosofo, scrittore e insegnante. Ha collaborato con l’Istituto Luigi Sturzo e la Fondazione Ugo Spirito, ha diretto l’ICC Castelli. Tra i promotori dell’evento internazionale “The Economy of Francesco”, è stato tutor presso la “XIII UNESCO Creative Cities Conference Fabriano 2019” e coordina le iniziative di ResiliArt Italy: Bellezza di Unesco.

Cannizzo, promotore di una legge per la bellezza nel Bel Paese, ideatore del Festival di Filosofia in Ciociaria e direttore scientifico del convegno “Sulle tracce della bellezza” per la Regione Lazio, dal 2021 è “EU AmbassadorBeauty&Gentletude. Per i suoi libri ha ricevuto il premio nazionale “Per la Filosofia” 2018, il premio internazionale “SCRIPTURA” 2019, il premio speciale del Bancarella 2021.

Da Fondi, feli-città per un giorno, grazie alle proposte del filosofo Filippo Cannizzo, continua un percorso di cambiamento all'insegna del benessere collettivo e delle persone, della tutela e della valorizzazione della cultura, del miglioramento della qualità della vita fondata sull'ambiente e la sua salvaguardia. Verso la rivoluzione della felicità come progetto collettivo per rammendare lo strappo tra noi esseri umani e il mondo che ci circonda, e per ricucire, filo dopo filo, persona dopo persona, un orizzonte di felicità che sia finalmente per tutte e tutti: diamo vita insieme a tante feli-città, come le ha definite Cannizzo, da Fondi in tutta Italia.