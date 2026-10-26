Monte San Biagio: domani, 27 ottobre, interruzione idrica programmata dalle 9 alle 12

Si informa lâ€™utenza che, a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica Via Madonna della Ripa, nel Comune di Monte San Biagio si verificherÃ una interruzione idrica dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00 di domani, 27/10/2026.
Le zone interessate sono:
- Via Madonna della Ripa e traverse collegate
- Via Ameroni
- Via Carro
- Via San Vito
- Via Cascata San Vito
- Via La Vecchia.
SarÃ cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.
Per ulteriori informazioni Ã¨ possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.
UnitÃ Pronto Intervento Acqualatina S.p.A.