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Monte San Biagio: domani, 27 ottobre, interruzione idrica programmata dalle 9 alle 12

La Redazione
Comunicati Stampa
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Si informa lâ€™utenza che, a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica Via Madonna della Ripa, nel Comune di Monte San Biagio si verificherÃ  una interruzione idrica dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00 di domani, 27/10/2026.

Le zone interessate sono:

  • Via Madonna della Ripa e traverse collegate
  • Via Ameroni
  • Via Carro
  • Via San Vito
  • Via Cascata San Vito
  • Via La Vecchia.

SarÃ  cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

Per ulteriori informazioni Ã¨ possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.

UnitÃ  Pronto Intervento Acqualatina S.p.A.

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