Approvata all'unanimitÃ  la delibera per l'acquisizione dei locali in vendita di Palazzo Caetani

Con voto unanime e grande apprezzamento bipartisan, questa mattina il Consiglio ha deliberato lâ€™acquisizione al patrimonio comunale dei locali di Palazzo Caetani un tempo occupati dalla filiale fondana della Banca Carige: un complesso ad oggi di proprietÃ della Regione Lazio allâ€™interno del quale lâ€™amministrazione ha intenzione di realizzare una pinacoteca ed una sala conferenze.

Come ricostruito dal consigliere Raffaele Gagliardi nellâ€™esposizione del punto, con una perizia di stima, lâ€™immobile Ã¨ stato valutato 554.630 euro ma, poichÃ© la destinazione pubblica del bene alienato consente una riduzione del costo del 50%, il Comune di Fondi si troverÃ a sostenere una spesa piuttosto contenuta che affronterÃ con un piano di rateazione quinquennale.

Oggi â€“ ha commentato il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale â€“ siamo arrivati ad un punto di svolta di un iter iniziato ormai oltre un anno fa e ancora piuttosto lungo. Attualmente, infatti, non abbiamo un progetto esecutivo e dovremo formalizzare lâ€™acquisto ma, di fatto, stiamo dando concretezza ad unâ€™idea ambiziosa: una gestione unica del patrimonio monumentale cittadino allo scopo di massimizzare da una parte la valorizzazione dei beni dallâ€™altra la fruibilitÃ degli stessi da parte della collettivitÃ . Questa cittÃ , inoltre, a fronte di una collezione artistica consistente, non dispone di una vera e propria pinacoteca. La stessa sala espositiva attualmente esistente presso il Museo civico archeologico di Fondi, cosÃ¬ come la sala conferenze ubicata al piano terra, non risultano sufficienti a rispondere alle richieste che pervengono allâ€™Ente. Non appena abbiamo appreso della messa in vendita dei locali di Piazza Duomo da parte della Regione Lazio, abbiamo quindi subito iniziato a lavorare ad un progetto di ampliamento del Museo e, poco dopo, avviato lâ€™iter di acquisizione che oggi, a distanza di un anno, sta prendendo forma con un atto concreto. Lâ€™idea di mettere a sistema, con una gestione integrata, tutti i beni monumentali del centro storico Ã¨ straordinaria e sono contento che tutti i gruppi consiliari ne abbiamo colto lâ€™importanza logistica e strategica nonchÃ© le enormi potenzialitÃ .