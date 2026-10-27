Pubblicata la graduatoria dei contributi per le rette degli asili nido

Il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e lâ€™assessore ai Servizi Sociali Sergio Di Manno informano i cittadini che Ã¨ stata pubblicata sullâ€™Albo Pretorio del Comune di Fondi la graduatoria di concessione dei contributi per il pagamento delle rette di frequenza degli asili nido.

Su un totale di 79 aventi diritto, grazie alle risorse del Fondo di solidarietÃ comunale, Ã¨ stato possibile ammettere al contributo un totale di 63 domande.

Anche in virtÃ¹ dellâ€™importanza di questa tipologia di contributo per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano â€“ spiegano il sindaco e lâ€™assessore al ramo â€“ abbiamo cercato nelle pieghe del bilancio la possibilitÃ di dilatare il piÃ¹ possibile la platea degli aventi diritto: genitori che, spesso, tra babysitter e asili nido, spendono un intero stipendio ma tengono duro non rinunciando al proprio impiego. Si tratta di una fase della vita molto delicata per molti cittadini che abbiamo voluto sostenere con forza. Il tutto nella convinzione che la famiglia sia la pietra miliare della societÃ e che vada ascoltata, protetta e, come possibile, supportata.