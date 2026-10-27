Domenica 1 novembre “La Salsiccia. Il Gusto che racconta Monte San Biagio”, ultimo appuntamento di “Aspettando Gastronomica 2026"

Domenica 1 novembre, alle ore 17:30, la galleria del Vernone ospita “La Salsiccia. Il Gusto che racconta Monte San Biagio”, nuovo e ultimo appuntamento di “Aspettando Gastronomica 2026 – Le anteprime dai Monti Lepini al mare”, che porta il festival gastronomico di Terracina nei borghi della provincia di Latina. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.

La serata prende spunto dalla storia della salsiccia, prodotto simbolo del paese, per raccontare il territorio attraverso le sue tradizioni, i paesaggi, le persone e i prodotti che ancora oggi ne custodiscono l’identità. Un momento di confronto aperto a cittadini, visitatori, produttori e appassionati del buon cibo e del buon vino, pensato per riscoprire una delle espressioni più caratteristiche della tradizione contadina pontina. L’incontro sarà scandito da una serie di interventi che approfondiranno il tema delle produzioni locali nel contesto ambientale di riferimento, per intrecciare il racconto della salsiccia con la storia e la cultura del territorio. Ad arricchire il programma le letture a cura di Francesco Latilla dell’associazione Koine APS.

A seguire, cucina dal vivo a cura dell’Associazione Ristoratori Terracina a Tavola, per esaltare le contaminazioni tra i Monti Lepini ed il mare prima di tornare a Terracina per dare il via al festival vero e proprio:

“Gastronomica – Festival del Gusto – Terza edizione”, dal 6 novembre all’8 dicembre 2026 a Terracina.

Le anteprime di “Aspettando Gastronomica 2026” sono organizzate dalla DMO dai Monti Lepini al mare in collaborazione con l’Associazione Ristoratori Terracina a Tavola, il patrocinio degli enti territoriali ospitanti e il supporto della piattaforma MyBestLazio.it e rientrano nella seconda edizione della rassegna “Dai Monti Lepini al mare. Arte, Tradizione e Territorio” realizzata con il contributo della Regione Lazio.

La DMO riunisce attualmente sei soci pubblici (i Comuni di Maenza, Monte San Biagio, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino e Terracina) e quattordici operatori privati (https://mybestlazio.it/chi-siamo/soci-privati) e lavora per mettere a sistema gli attori del territorio, veri e propri custodi delle tradizioni, investendo nello sviluppo condiviso di servizi e politiche che possano sostenerne il potenziale turistico.