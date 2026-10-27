Navette gratuite e un mezzo elettrico per chi ha problemi di deambulazione per la commemorazione dei defunti

Il settore Ambiente del Comune di Fondi, che gestisce il cimitero comunale, sta lavorando in questi giorni all’organizzazione della commemorazione dei defunti.

Il 1° e il 2 novembre, per tendere la mano a chi non ha l’auto o ha difficoltà a raggiungere il cimitero, è stato riattivato il tradizionale servizio di navetta gratuito.

Orari e corse sono già disponibili sul sito del Comune di Fondi .

Per coloro che hanno problemi di deambulazione, è invece a disposizione un mezzo elettrico che può essere prenotato con un preavviso di 24 ore al numero 338-4626488.

La solenne celebrazione religiosa, a cura della Parrocchia della Madonna degli Angeli, si terrà lunedì 2 novembre alle 11:00.

Il giorno della commemorazione dei defunti – commentano il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l’assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli - ci unisce nel ricordo dei nostri cari: un legame indissolubile che, oltre la ricorrenza, ci accompagna sempre. Per l’occasione abbiamo promosso una piccola iniziativa che vuole far sentire la vicinanza dell’amministrazione comunale a tutti coloro che hanno perso un proprio caro. Semplicemente un simbolo con una frase dedicata a tutti coloro che saranno presenti.

Il cimitero comunale di Fondi, che in questi giorni osserva l’orario invernale, sarà aperto dalle 7:00 alle 18:00 e, per l’occasione, sarà possibile utilizzare anche gli accessi laterali.