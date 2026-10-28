Dal 31 ottobre al 12 novembre “Parole e mestieri del territorio”: Il Sistema bibliotecario Sud Pontino in viaggio tra memoria, tradizioni e racconti

Prende il via il 31 ottobre “Parole e mestieri del territorio”, un progetto culturale itinerante promosso dall'associazione Fuori Quadro di Formia che fino al 19 novembre attraverserà i dodici Comuni del Sistema Bibliotecario Sud Pontino, con un programma di laboratori creativi nelle scuole e reading dedicati alla memoria storica e alle tradizioni locali.

Patrocinato e sostenuto dalla Regione Lazio, il progetto nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale immateriale del Sud Pontino, recuperando storie, saperi e antichi mestieri che raccontano l'identità delle comunità e il loro legame con il territorio.

In ciascuno dei dodici Comuni sono previste due attività: un laboratorio creativo nelle scuole e un reading teatrale e musicale aperto alla cittadinanza.

I laboratori, rivolti agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle secondarie di primo grado, proporranno esperienze manuali e creative ispirate agli antichi mestieri locali, offrendo ai più giovani l'opportunità di conoscere e reinterpretare le tradizioni attraverso la partecipazione diretta.

Cuore artistico del progetto sarà “Racconti di terra e di mare”, un reading che vedrà protagonisti Maurizio Stammati, voce narrante, Alessandro Parente e Sibilla Berardi, che accompagneranno il racconto con la loro musica e le loro voci. Un viaggio suggestivo tra parole, suoni e memoria collettiva, attraverso storie tramandate nel tempo, personaggi, vicende storiche e usanze che restituiscono l'anima più autentica del Sud Pontino.

“Parole e mestieri del territorio” intende così costruire un ponte tra generazioni, trasformando la memoria in un'esperienza viva e condivisa. Un percorso che unisce cultura, scuola e comunità, riaffermando il valore delle radici locali come patrimonio da custodire e tramandare.

Gli appuntamenti si svolgeranno dal 31 ottobre al 19 novembre 2026 nei dodici Comuni del Sistema Bibliotecario Sud Pontino: Formia, Gaeta, Fondi, Monte San Biagio, Ventotene, Lenola, Itri, Campodimele, SS.Cosma e Damiano, Minturno, Castelforte e Terracina. Per info e calendario completo: 3898512083