Il 14 e 15 novembre due visite guidate con "Fondi tra le pagine del tempo - percorsi per famiglie curiose"

Un viaggio nella memoria, tra vicoli e musei, Ã¨ quello che ci aspetta Sabato 14 e Domenica 15 Novembre nel cuore di Fondi. PerchÃ© ci sono luoghi che custodiscono storie preziose, tracce di culture e memorie che meritano di essere riscoperte. Cammineremo lungo un itinerario suggestivo nel cuore di Fondi, alla scoperta del suo antico quartiere ebraico: una passeggiata tra vicoli, scorci storici e testimonianze di una ComunitÃ che ha lasciato un segno importante nella storia della nostra CittÃ . Il viaggio proseguirÃ con la visita al Museo Ebraico, per approfondire tradizioni, cultura e memoria, lasciandoci accompagnare dalle storie che il tempo ci ha tramandato.

Dopo il successo delle tappe primaverili ed estive, l'Associazione Il Quadrato Fondi - APS presenta una nuova iniziativa in programma Sabato 14 e Domenica 15 Novembre. "Fondi tra le pagine del tempo" Ã¨ il nome dato al fine settimana in cui si terranno due visite guidate che si preannunciano affascinanti, tra le vie ed i luoghi simbolo della CittÃ , alla scoperta delle sue leggende piÃ¹ suggestive. Unâ€™occasione speciale per condividere emozioni, imparare divertendosi e riscoprire insieme la bellezza del nostro territorio. Insieme alla Guida Turistica Marianna Lugova.

Un prodotto culturale di altissimo livello, sempre diverso e originale tappa dopo tappa, che siamo entusiasti di poter proporre nuovamente alla ComunitÃ ed a chi vorrÃ raggiungerci da altri centri. Unâ€™esperienza coinvolgente, inclusiva e originale, pensata per grandi e piccoli: passeggiando tra vicoli antichi e monumenti affascinanti, scopriremo curiositÃ , racconti e segreti che rendono la CittÃ viva e sorprendente per tutti. E per concludere questo percorso speciale, ci ritroveremo per un piacevole ????????? in compagnia, un momento di convivialitÃ curato da Bella Roma, Antipapa, Izzi Liquori e Sauvagin.

Per Sabato 14 il Ritrovo Ã¨ previsto per le ore 10,45 in Largo Elio Toaff.

Per Domenica 15 il Ritrovo Ã¨ previsto per le ore 17,30 in Largo Elio Toaff.

I posti perÃ² sono limitati ed Ã¨ obbligatorio prenotarsi per poter partecipare. Per informazioni e prenotazioni: 329 18 28 276 (solo WhatsApp) - ilquadratofondiaps@gmail.com Durata della visita guidata: circa 2 ore.