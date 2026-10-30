Il Parco Nicholas Green ringrazia i visitatori per il successo e si prepara al grande weekend con orario continuato e menÃ¹ speciale

Un inizio straordinario e oltre ogni aspettativa per lâ€™Halloween Park, lâ€™evento ospitato nella splendida cornice del Parco Nicholas Green di Fondi. Fin dall'apertura dello scorso 24 ottobre, centinaia di bambini accompagnati dalle loro famiglie hanno riempito di gioia e colore le aree del parco, trasformandole in un teatro di festa e sani momenti di aggregazione.

Lâ€™organizzazione desidera esprimere il piÃ¹ vivo e sentito ringraziamento a tutti i piccoli visitatori che con il loro entusiasmo, i loro costumi mostruosi e la loro allegria hanno giÃ reso speciali le prime giornate della manifestazione.

Il bello deve ancora venire: per il gran finale del fine settimana sono attesi gli appuntamenti piÃ¹ importanti e suggestivi del programma. Per l'occasione, sabato 31 ottobre e domenica 1Â° novembre il parco osserverÃ un'apertura straordinaria continuata dalle ore 10:30 "no stop" fino alle 20:00, sempre con ingresso gratuito.

L'orario prolungato permetterÃ alle famiglie di vivere interamente il parco anche a pranzo: per l'occasione, grazie alla collaborazione con Burger King Fondi, grandi e piccini potranno gustare un meraviglioso pranzo grazie al menÃ¹ speciale a tema Halloween, pensato appositamente per rendere la giornata ancora piÃ¹ magica e golosa.

Ecco i dettagli dei due giorni clou:

Sabato 31 Ottobre (Special Day â€“ Dalle 10:30 alle 20:00): Una giornata interamente dedicata alla magia. Il pomeriggio sarÃ scandito dalle tappe della Escape Room Kids e dall'animazione a tema. Al calare del sole, lâ€™atmosfera si accenderÃ con lo straordinario Spettacolo di fuoco con Angelo e Giada, che farÃ da preludio al tradizionale e suggestivo incendio dello spaventapasseri.

(Special Day â€“ Dalle 10:30 alle 20:00): Una giornata interamente dedicata alla magia. Il pomeriggio sarÃ scandito dalle tappe della Escape Room Kids e dall'animazione a tema. Al calare del sole, lâ€™atmosfera si accenderÃ con lo straordinario Spettacolo di fuoco con Angelo e Giada, che farÃ da preludio al tradizionale e suggestivo incendio dello spaventapasseri. Domenica 1 Novembre (Zucche cercano casa â€“ Dalle 10:30 alle 20:00): L'evento si chiuderÃ coniugando solidarietÃ e sostenibilitÃ . A partire dalle ore 18:00, nellâ€™ambito di un'iniziativa contro lo spreco alimentare, tutte le zucche decorate saranno donate ai visitatori e quelle rimanenti saranno devolute alle associazioni di categoria del territorio.

Lâ€™evento Ã¨ reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Fondi e alla fondamentale fornitura di zucche garantita dal MOF, da Franco Orto Bello e da Del Prete S.r.l. Un ringraziamento speciale va al Pronto Intervento Falchi, alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Fondi e al prezioso contributo dei volontari del parco per il fondamentale supporto logistico e per aver contribuito attivamente alla realizzazione di questo evento.

Vi aspettiamo per vivere insieme le giornate piÃ¹ mostruose e divertenti dell'anno!

Per informazioni alla stampa e aggiornamenti sul programma: