Giovanni Pannozzo nominato Presidente Confartigianato Cinema e Audiovisivo della provincia di Latina

Il comparto del cinema e dellâ€™audiovisivo della provincia di Latina â€” territorio che si attesta ufficialmente come la seconda provincia del Lazio per volume di riprese cinematografiche sul campo â€” consolida la propria struttura industriale. Il regista e produttore Giovanni Pannozzo, fondatore e direttore artistico della On Broadway, Ã¨ stato ufficialmente nominato Presidente provinciale di Confartigianato Cinema e Audiovisivo della provincia di Latina.

La prestigiosa nomina si inserisce all'interno di un quadro strategico di fondamentale importanza per lo sviluppo occupazionale del Lazio meridionale. Un profondo ringraziamento istituzionale per la costante sinergia e la fiducia va a Mario Perchiazzi e Corrado Azzolini, figure di massimo riferimento del comparto nazionale, al cui fondamentale supporto si unisce il fermo sostegno di Andrea Rotondo (Presidente di Confartigianato Roma Area Metropolitana), di Letizia Bongiorno (Presidente di Confartigianato Latina) e della Tecnostruttura.

Grazie a questa convergenza di vertice, Ã¨ stata ufficialmente definita la Roadmap operativa Â«LAND OF CINEMA â€“ PROVINCIA DI LATINAÂ».



Il piano strategico ed esecutivo si articolerÃ rigorosamente in tre fasi progressive:

1. FASE 1 â†’ PRESIDIO DIFFUSO: Avvio della mappatura sistematica delle imprese e dei professionisti dell'audiovisivo attivi sull'intero territorio provinciale, valorizzando le competenze locali.

2. FASE 2 â†’ RETE DI IMPRESA: Costituzione di una Rete di Imprese attraverso un contratto di rete per condividere standard d'autore e obiettivi comuni, rafforzando la competitivitÃ sul mercato.

3. FASE 3 â†’ DISTRETTO Â«LAND OF CINEMAÂ»: Edificazione del Distretto di Filiera dellâ€™Audiovisivo attraverso una governance condivisa tra Confartigianato e le Istituzioni locali, finalizzato al definitivo riconoscimento del valore economico del comparto.