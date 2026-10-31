Anche il comune presente alla Borsa del Turismo Archeologico di Paestum

Anche il Comune di Fondi ha preso parte alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum nell’ambito dello stand a cura dell'Azienda speciale Camera di Commercio Fr e Lt Informare e della Provincia di Latina.

Partendo da uno degli asset tematici proposti, ossia Appia Regina Viarum – La strada della civiltà, Fondi ha scelto di presentare un nuovo itinerario turistico, sospeso tra natura e antichità, da vivere nelle mezze stagioni e pensato per valorizzare le grandi risorse del territorio come la storia millenaria, i suoi siti naturalistici di rara bellezza e i numerosi luoghi spirituali sempre più frequentati nel corso di pellegrinaggi e trekking.

“Fondi – la nuova rotta del turismo lento sulle orme dell’antichità” è il titolo scelto per questa nuova proposta turistica costruita sui punti di incontro tra la via Appia e la via Francigena e sulla riscoperta di un nuovo modo di viaggiare, più lento e consapevole, che sta destando un interesse sempre maggiore anche tra i giovanissimi.

FAI IL PIENO DI VITAMINA T: TEMPO - TRANQUILLITÀ’ - TRASFORMAZIONE INTERIORE

Sfrutta le mezze stagioni, rallenta, ascolta

Questo lo slogan della nuova rotta turistica presentata ieri a Paestum tra l’entusiasmo del pubblico con una brochure, un video emozionale e una presentazione di lancio a cura del sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale.