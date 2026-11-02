Il 7 novembre vedi la natura attraverso l'obiettivo dello smartphone con l'evento "Una fotoâ€¦ Ã¨ per sempre" al Lago di Fondi

Trasformare la fotocamera del proprio smartphone in uno strumento di osservazione, interpretazione e narrazione consapevole della biodiversitÃ . Ãˆ questo il cuore dell'iniziativa "Una fotoâ€¦ Ã¨ per sempre. Smart-photography e altro al Lago di Fondi", in programma sabato 7 novembre 2026, dalle ore 09:30 alle 13:30, con appuntamento al Laghetto degli Alfieri del Lago di Fondi.

L'evento Ã¨ promosso dall'Associazione Pro Loco Fondi APS con il patrocinio e il sostegno dell'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e della Regione Lazio â€“ Visit Lazio nell'ambito del programma "Vivi nel Parco il 2026".

L'itinerario guidato condurrÃ i partecipanti lungo le sponde del lago alla scoperta delle peculiaritÃ ecologiche delle zone umide, dell'avifauna e dei suggestivi paesaggi autunnali dell'area protetta. Durante l'escursione, le attivitÃ fotografiche si alterneranno a momenti dedicati all'educazione ambientale, all'ascolto dei suoni della natura e alla lettura del paesaggio.

Tra i momenti qualificanti dell'evento vi sarÃ anche un'attivitÃ di foraging etico, condotta esclusivamente a scopo conoscitivo e didattico, senza alcun prelievo di specie vegetali, per insegnare il rispetto e la tutela degli equilibri naturali.

L'utilizzo della smart-photography rappresenta un linguaggio contemporaneo e accessibile capace di coinvolgere giovani, famiglie e appassionati di fotografia, consentendo a ciascuno di diventare narratore attivo della bellezza del territorio.

L'iniziativa Ã¨ progettata secondo i principi dell'accessibilitÃ universale, presenta un livello di difficoltÃ basso ed Ã¨ totalmente gratuita e aperta a tutti. I partecipanti saranno affiancati da un'Ã©quipe specializzata per garantire assistenza e supporto lungo l'intero percorso.

Data e Orario: sabato 7 novembre 2026, dalle ore 09:30 alle ore 13:30.

Punto di Ritrovo: Parcheggio Laghetto degli Alfieri (Lago di Fondi).

Partecipazione: Gratuita.

Prenotazione: Obbligatoria.

Info e Prenotazioni: Tel / WhatsApp: 329 7764644 E-mail: info@prolocofondi.it .