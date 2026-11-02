Il 7 e 8 novembre le zucche decorate dai bambini diventano un dono gratuito al Parco Nicholas Green

La pioggia ha costretto a chiudere in anticipo l'evento, ma non spegne la magia creata dai bambini. Le tantissime zucche decorate con il cuore dai piccoli artisti non andranno perdute: si trasformeranno in un regalo per tutta la comunitÃ .
Sabato 7 e Domenica 8 Novembre, l'appuntamento Ã¨ al Parco Nicholas Green di Fondi per ritirare gratuitamente le zucche e portare a casa un pezzetto di questa bellissima avventura.
"La pioggia lava via le foglie, ma la condivisione fa fiorire cose meravigliose", spiegano gli organizzatori, ringraziando tutte le famiglie per aver preso parte a questa iniziativa speciale. Ci vediamo nel weekend!
- Cosa: Ritiro gratuito delle zucche di Halloween Park 2026
- Quando: Sabato 7 e Domenica 8 Novembre
- Dove: Parco Nicholas Green (Via Liguria), Fondi (LT).