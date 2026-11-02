La città si prepara alla 12a Edizione del progetto "25Novembre"

Anche quest’anno, come avviene dal 2014, la Città di Fondi dice NO alla Violenza sulle Donne con diverse iniziative, in particolar modo con il Progetto “25Novembre” promosso dall’Associazione “Il Quadrato Fondi – APS” in collaborazione con Enti e Istituzioni ma anche e soprattutto in sinergia con il mondo dell'associazionismo fondano a supporto delle attività del Centro Antiviolenza. Progetto giunto alla sua 12a Edizione, che vedrà nei panni di Testimonial 2026 la nostra concittadina Emanuela Marcucci.

Emanuela è una fisioterapista che svolge la propria attività professionale nell'ambito dell'alta intensità, prendendosi cura quotidianamente di pazienti in condizioni cliniche molto gravi a Roma. Nata a Fondi, vive nella Capitale, ma nel cuore porta con se l'orgoglio e le sue radici fondane. Il lavoro ha influenzato il suo modo di essere e di vivere la vita, facendole apprezzare il valore di ogni singolo istante.

Accanto alla professione sanitaria coltiva una grande passione per i viaggi ed è anche una Travel Creator. Ama esplorare il mondo, scoprire luoghi insoliti, vivere esperienze fuori dall'ordinario e raccontare le proprie avventure, con il desiderio di trasmettere curiosità, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, per questo da qualche anno ha aperto la sua Pagina social ????????.????????_????????? dove racconta i suoi viaggi, le sue esperienze e avventure.

Amante della natura, dell'outdoor e della subacquea ricreativa. Nei suoi contenuti valorizza e fa conoscere le bellezze del nostro territorio grazie a collaborazioni con Pagine come ????? ????? e ????ℎ? ????????. Il filo conduttore della sua vita, personale e professionale, è racchiuso in un motto che sente profondamente suo: "?????? ? ??? ????????????". E noi siamo felicissimi che abbia accolto il nostro invito, "mettendoci la faccia" per dire NO alla Violenza sulle Donne.

Lavoro nelle cure ad alta intensità, accanto a pazienti che ogni giorno si trovano a lottare per la propria vita. Questo mi ha cambiata sia come persona, ma soprattutto come Donna. È un lavoro che mi mette continuamente davanti alla fragilità dell'essere umano, ma allo stesso tempo mi ha insegnato il valore della vita. Dare importanza ad ogni singolo respiro, gesto, possibilità di scelta che la vita ci offre. Per questo amo viaggiare, fare esperienze insolite e sorridere sempre anche quando è difficile. Il mio motto è Vivere e non sopravvivere. Ed è proprio questo che mi lega alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza contro le Donne. Perchè penso che nessuna Donna debba sopravvivere alla paura, al controllo, alle umiliazioni, alla violenza fisica. Una Donna non dovrebbe mai chiedere il permesso di essere se stessa, di parlare, di sognare, una Donna merita di vivere. La violenza spesso non toglie solo la serenità, ma ruba l'identità, l'autostima, la voglia di vivere. E io sono qui per ricordare che ogni Donna merita molto di più di una semplice sopravvivenza. Se il mio lavoro mi ha insegnato quanto sia preziosa la vita, questa giornata mi ricorda quanto sia importante difenderne la dignità e il diritto di vivere. Ringrazio l'Associazione Il Quadrato per l'opportunità e l'onore di essere la nuova Testimonial 2026 di questa giornata speciale.

Questo il messaggio di Emanuela Marcucci.

Nei prossimi giorni sveleremo tutti i dettagli del Progetto, in particolare la parete su cui sarà realizzato un intervento di arte urbana sul tema. Gli artisti invitati a dipingere in Città sono una nostra vecchia conoscenza, considerato che il loro primo muro in Italia lo hanno trasformato proprio a Fondi. Si tratta di Oscar Garcés aka Perro Blanco, nato nel 1986 e sua moglie Arlette aka ??? ?????, da Santiago del Cile. I due street artist, seppur giovanissimi, hanno già un ottimo curriculum.

Nel 2022, a Fondi, il loro intervento ha trovato Casa in Piazza Domenico Purificato sulla parete laterale dell'ingresso principale della Biblioteca Comunale. Opera dedicata a Gabriela Mistral, prima poetessa latino americana a ricevere il Nobel per la Letteratura il 15 Novembre 1945, "??? ?? ??? ????? ?????? ?ℎ?, ???????? ?? ??????? ????????, ℎ? ???? ?? ??? ???? ?? ??????? ????? ??????????? ????????? ?? ????? ?? ????? ?????? ?????????". E quest'anno lasceranno un'impronta ancora più emozionante.