CPIA 10 e Sportello Amico: rinnovata la collaborazione per l'insegnamento dell'italiano

Proseguono i percorsi di lingua italiana di livello A2. La convenzione prevede lezioni in orario antimeridiano per rispondere alle esigenze formative del territorio.

Anche quest'anno prosegue la preziosa collaborazione tra il CPIA 10 Formia, sede associata di Fondi, e Sportello Amico, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione, l'autonomia e la partecipazione sociale attraverso l'apprendimento della lingua italiana.

La convenzione, attivata il 15 settembre in occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico, consentirÃ di organizzare sul territorio percorsi di apprendimento della lingua italiana di livello A2, con lezioni programmate in orario antimeridiano.

L'iniziativa nasce dall'impegno della Dott.ssa Daniela Caianiello e del Presidente di Sportello Amico, Claudio Del Vecchio, con il prezioso contributo della Referente di plesso, Prof.ssa Maria Concetta Ciccone, e la collaborazione dei docenti Antonio Fedele e Chiara Labbadia.

Il conseguimento del livello A2 permette agli studenti di sviluppare una maggiore autonomia comunicativa, affrontando con piÃ¹ sicurezza le situazioni della vita quotidiana e interagendo nei contesti conosciuti. Tale livello rappresenta inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente, il requisito linguistico minimo generalmente richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La scelta di programmare le lezioni al mattino costituisce un'importante opportunitÃ per ampliare l'accessibilitÃ del servizio e rispondere concretamente alle diverse esigenze formative presenti sul territorio. L'orario antimeridiano potrÃ infatti favorire la partecipazione di quanti incontrano difficoltÃ a frequentare i corsi nelle ore pomeridiane o serali.

La rinnovata collaborazione tra il CPIA 10 e Sportello Amico conferma il valore di una rete territoriale capace di unire competenze, risorse e professionalitÃ . Un impegno condiviso che riconosce nella conoscenza della lingua italiana uno strumento fondamentale per favorire l'integrazione, l'accesso ai servizi e una partecipazione piÃ¹ consapevole alla vita della comunitÃ .